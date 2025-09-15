Comienza la Champions League para todos los fanáticos del buen fútbol. ¿Dónde ver el partido Real Madrid vs. Marsella, válido por la fecha 1 de la Fase de Liga? Toma nota de toda la información que te daremos a continuación. ¿No sabes cómo ver este encuentro vía streaming o con un servicio de pago? Aquí lo sabrás. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata.

El Santiago Bernabéu volverá a vibrar este martes 16 de septiembre con el debut del Real Madrid en la Champions League 2025-26. El equipo de Xabi Alonso recibe al Olympique de Marsella en la primera jornada de la Fase de Liga, en un encuentro que despierta gran expectativa tanto en España como en Francia.

El cuadro madridista aterriza en Europa con la moral en alto tras un inicio de temporada impecable en LaLiga, donde suma pleno de triunfos en las primeras fechas. Con Mbappé como gran protagonista en ataque y Vinícius como socio natural, el Madrid ha mostrado dinamismo y contundencia ofensiva, lo que refuerza la sensación de que vuelve a ser candidato firme al título continental.

Xabi Alonso, en sus declaraciones previas, destacó que la fortaleza del equipo no debe limitarse al talento individual. Con figuras como Bellingham, Tchouaméni o Valverde, el Madrid busca que la presión, la intensidad y el juego colectivo sean la base de un proyecto que aspira a extender la hegemonía blanca en el torneo más prestigioso de Europa.

El rival será un Olympique de Marsella que regresa a la Champions con hambre de protagonismo. Dirigidos por Roberto De Zerbi, los franceses se caracterizan por su estilo ofensivo y valiente, aunque su rendimiento ha sido irregular en la Ligue 1. Si bien goleó al Lorient con un 4-0 convincente, su mayor deuda está fuera de casa, donde todavía no ha conseguido marcar en lo que va de temporada.

De Zerbi cuenta con nombres de peso para intentar dar el golpe en Madrid. Aubameyang sigue siendo su referente en ataque, acompañado de jugadores como Greenwood, quien ha arrancado el curso con goles y asistencias, además de la solidez de Pavard en defensa y la presencia física de Kondogbia en el mediocampo.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Marsella?

El choque entre Real Madrid vs. Marsella por la Fase de Liga de la Champions League, tendrá la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En México, el cruce será televisado por HBO MAX y FOX Deportes, mientras que en España se verá por Movistar Plus.

¿Qué canales transmiten Real Madrid vs. Marsella?

En Argentina lo transmite: ESPN y Disney Plus

ESPN y Disney Plus En Paraguay lo transmite: ESPN y Disney Plus

ESPN y Disney Plus En Uruguay lo transmite: ESPN y Disney Plus

ESPN y Disney Plus En Chile lo transmite: ESPN y Disney Plus

ESPN y Disney Plus En Ecuador lo transmite: ESPN y Disney Plus

ESPN y Disney Plus En Venezuela lo transmite : ESPN y Disney Plus

: ESPN y Disney Plus En Perú lo transmite: ESPN y Disney Plus

ESPN y Disney Plus En Brasil lo transmite: TNT Sports y SBT

TNT Sports y SBT En Colombia lo transmite: ESPN y Disney Plus

ESPN y Disney Plus En Bolivia lo transmite: ESPN y Disney Plus

ESPN y Disney Plus En México lo transmite: HBO MAX y FOX Deportes

HBO MAX y FOX Deportes En Estados Unidos lo transmite: Paramount+ y TUDN

Paramount+ y TUDN En España lo transmite: Movistar Plus

¿Dónde ver Real Madrid vs. Marsella en Perú?

El partido de Real Madrid vs. Marsella en vivo en Perú, válido por la fecha 1 de la Fase de Liga de la Champions League 2025-26, será transmitido por ESPN por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por Disney Plus.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Marsella en Argentina?

El partido de Real Madrid vs. Marsella en vivo en Argentina, será transmitido por ESPN por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por Disney Plus.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Marsella en España?

El partido de Real Madrid vs. Marsella en vivo, a jugarse en el Estadio Santiago Bernabéu, se podrá ver en España por Movistar Plus.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Marsella en México?

El partido de Real Madrid vs. Marsella en vivo desde México, se podrá disfrutar desde los servicios de pago para conectarse a HBO MAX y FOX Deportes.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Marsella en Estados Unidos?

El partido de Real Madrid vs. Marsella en vivo para los que radican en Estados Unidos, por la primera jornada de la Fase de Liga de la Champions League 2025-26, se verá por las señales de Paramount+ y TUDN.

TE PUEDE INTERESAR