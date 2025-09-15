Finalizó la fecha 8 del Torneo Clausura y poco a poco se van definiendo a los candidatos para llevarse este certamen, colocándose como firmes contenedores para pelear por el título de la Liga 1 2025. Universitario de Deportes dio el golpe en Arequipa y se colocó como líder, Cusco FC hizo respetar su localía y quedó como escolta, mientras que Deportivo Garcilaso de metió en la disputa gracias a su triunfazo en Matute.

Comenzando a repasar los próximos cinco partidos de estos tres equipos, tenemos a Universitario como puntero del campeonato luego de vencer por 2-1 a Melgar. Los dirigidos por Jorge Fossati remontaron el marcador y volvieron a Lima con tres puntos claves, tomando en cuenta que descansan en la novena jornada.

Los cremas quieren mantener esta tónica en lo que resta del Torneo Clausura, pues eso les permitirá acercarse a su objetivo de evitar los play-offs y campeonar de manera automática, lo que configurará el anciano tricampeonato. El calendario que se le avecina a los merengues es el siguiente: UTC (V), Cusco FC (L), Alianza Atlético (V), Juan Pablo II College (L) y Sporting Cristal (V).

Cusco FC, por su parte, se recuperó de su último empate ante Juan Pablo II College y se impuso por 3-2 sobre Sporting Cristal, haciendo respetar el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Si bien los rimenses pegaron primeros, el cuadro de Miguel Rondelli se repuso en la etapa complementaria para remontar el marcador.

El cuadro cusqueño tiene una ventaja muy clara respecto a sus otros contenedores: cuenta con dos partidos menos y eso lo coloca como el único que depende de sí mismo para ganar el Torneo Clausura. Atención con el calendario que tienen por delante: Ayacucho FC (V), ADT (L), Universitario (V), Deportivo Garcilaso (L) y Los Chankas (V).

Por último, tenemos a Deportivo Garcilaso, que con su victoria por 4-3 sigue Alianza Lima se colocó en una posición expectante en esta recta decisivo del campeonato. El ‘Pedacito’ de Cielo consiguió su cuarto triunfo en lo que va del Torneo Clausura, que sumado a sus tres empates, lo puso como el tercero en la tabla de posiciones.

Ahora los dirigidos por Carlos Bustos quieren mantenerse esa línea y no tropezar en sus próximos retos, pues si significaría darle ventaja a Universitario y Cusco FC para que se disparan. Hincha del ‘Rico Garci’, toma nota a sus próximos cinco compromisos: Melgar (L), UTC (L), Cusco FC (V), Alianza Atlético (L) y Juan Pablo II College (V).

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 8 5 3 0 13 5 8 18 2 Cusco FC * 6 5 1 0 10 3 7 16 3 Garcilaso 8 4 4 0 13 7 6 16 4 Sporting Cristal * 7 4 2 1 15 5 10 14 5 Alianza Lima 8 3 3 2 10 9 1 12 6 Los Chankas 7 4 0 3 10 12 -2 12 7 Cienciano * 7 3 2 2 10 5 5 11 8 Alianza Universidad 8 3 1 4 9 13 -4 10 9 Sport Huancayo 8 2 3 3 11 12 -1 9 10 Juan Pablo II * 7 2 3 2 7 8 -1 9 11 Melgar 8 2 3 3 8 10 -2 9 12 Comerciantes Unidos 7 2 2 3 8 10 -2 8 13 Atlético Grau 7 2 1 4 9 11 -2 7 14 Ayacucho FC 7 2 1 4 6 9 -3 7 15 ADT 7 2 1 4 5 11 -4 7 16 Alianza Atlético 7 1 3 3 3 5 -2 6 17 Sport Boys 8 1 1 6 2 10 -8 4 18 UTC * 6 0 2 4 4 9 -5 2 19 Binacional * 0 0 0 0 0 0 0 0

* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 26 17 6 3 51 17 34 57 2 Cusco FC * 24 15 5 4 44 23 21 50 3 Alianza Lima 26 14 7 5 33 20 13 49 4 Sporting Cristal * 25 14 4 7 46 29 17 46 5 Garcilaso 26 12 7 7 41 26 15 43 6 Alianza Atlético * 24 12 4 8 31 21 10 40 7 Melgar 26 10 10 6 36 30 6 40 8 Sport Huancayo 26 11 6 9 34 33 1 39 9 Los Chankas 24 9 8 8 34 37 -3 35 10 Cienciano 25 8 10 7 39 30 9 34 11 ADT 24 8 7 9 29 39 -10 31 12 Atlético Grau 25 7 8 10 32 35 -3 29 13 Juan Pablo II * 25 7 7 11 27 36 -9 28 14 Sport Boys 26 6 6 14 28 38 -10 24 15 Ayacucho FC 25 6 4 15 20 36 -16 22 16 UTC * 24 5 6 13 21 43 -22 21 17 Comerciantes Unidos 25 4 7 14 25 41 -16 19 18 Alianza Universidad 25 4 6 15 23 45 -22 18 19 Binacional * 18 4 6 8 20 33 -13 18

