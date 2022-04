Liverpool vs. Benfica se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, este miércoles 13 de abril del 2022 desde las 2:00 p.m. (horario peruano) en el estadio Anfield. Sigue el minuto a minuto y las incidencias del encuentro por Depor, así como la transmisión por la señal de ESPN Deportes, así como de STAR Plus.

Los ‘Reds’ quedaron a un paso de avanzar a la tercera semifinal del torneo desde el arribo de Jürgen Klopp. En la antesala, sobre el papel, el pase es posible luego de conseguir una ventaja que permite respirar a los ingleses. La semana pasada en Portugal, las ‘Águilas’ perdieron 3-1.

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Benfica por Champions League?

Perú – 2:00 p.m.

Ecuador – 2:00 p.m.

Colombia – 2:00 p.m.

México – 2:00 p.m.

Chile – 3:00 p.m.

Venezuela – 3:00 p.m.

Bolivia – 3:00 p.m.

Paraguay – 3:00 p.m.

Argentina – 4:00 p.m.

Uruguay – 4:00 p.m.

Brasil – 4:00 p.m.

España – 9:00 p.m.

Tras el partidazo frente a Manchester City (2-2), por la pelea titular de la Premier League, es posible que el técnico alemán realice un par de variantes en la oncena. Así, Naby Keita y Luis Díaz tienen grandes opciones de reemplazar a Jordan Henderson y Diogo Jota, respectivamente.

De su lado, Benfica reservó jugadores claves como Álex Grimaldo, Julian Weigl, Jan Vertonghen o Gilberto en la victoria sobre Belenenses (3-1) en la liga. De los habituales, Rafa Silva y de Darwin Núñez no completaron los 90 minutos y el uruguayo marcó un hat-trick en esta contienda.

Liverpool vs. Benfica: canal de transmisión

Si quieres ver la transmisión del partidazo por UEFA Champions League entre Liverpool y Benfica desde España puedes hacerlo vía Movistar Plus. Este es el único canal de TV que cuenta con los derechos de transmisión de este certamen, el más importante de Europa a nivel de clubes.

Para seguir el encuentro desde Sudamérica puedes hacerlo vía ESPN, mientras que en México y Centroamérica la señal habilitada es TNT Sports y HBO Max que desde esta temporada iniciaron con la transmisión tanto de la UEFA Champions League.

¿Dónde ver el partido Liverpool vs. Benfica por Champions League?

Si quieres ver la transmisión del partido entre Liverpool y Benfica puedes hacerlo vía Movistar Plus, conectándote desde cualquier dispositivo móvil si verás el encuentro desde España; en Latinoamérica tienes dos opciones que son vía Star Plus para aquellos que quieran ver la señal de ESPN y para México puedes hacerlo por TNT Sports Go, que transmite todos los encuentros del certamen.

Liverpool vs. Benfica: posibles alineaciones del partido

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Thiago, Fabinho, Henderson; Mané, Díaz o Jota y Salah.

Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Vertonghen, Otamendi, Grimaldo; Weigl, Taarabt; Rafa Silva, Ramos, Everton; Darwin Núñez.

¿Dónde juegan Liverpool vs. Benfica por Champions League?





