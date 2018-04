Era el gol que faltaba en la colección de Cristiano Ronaldo. De espaldas al arco, el delantero del Real Madrid se elevó para rematar con la pierna derecha y clavar el balón en las redes ante un Gianluigi Buffon sin poder reaccionar.



Aunque muchos creen que la primera vez que Cristiano Ronaldo marca de chilena, hay que aclarar que hace más de 10 años ocurrió una acción similar con Portugal, pero injustamente invalidada. En partido ante Azerbaiyán, el crack dominó la pelota y definió con una chalaca, pero no valió.



El árbitro del partido argumentó que la pelota no había entrado del todo. Sin embargo, la repetición de su jugada dejó en evidencia el error que cometió con Cristiano Ronaldo. “Había marcado otra similar, pero debo decir que esta fue espectacular. Salté muy alto y es obviamente es un gol que no se olvidará”, dijo el crack del Real Madrid.



Ídolo en Turín

El gol fue tan bonito que incluso los hinchas de Juventus se pusieron de pie para aplaudir al astro portugués, luego de abuchearle cada vez que tocaba el balón.



“Fue uno de los momentos más maravillosos de la noche”, dijo Cristiano sobre la ovación en el Juventus Stadium. “Ser aplaudido en un estadio como este, en el que han estado tantos futbolistas de calidad, es uno de los grandes momentos de mi carrera. Estoy muy feliz”.