Federico Valverde sacó oro de una presión al golero de Inter de Milán, Josep Martínez, quien a los 23 minutos de juego intentó amagar al polifuncional futbolista uruguayo, quien logró impactar el balón para anotar el 2-0 a favor de Real Madrid. Este partido marca el estreno de ambos clubes en la Champions League 2026-2007. Pese a que los italianos iniciaron con dominio los primeros minutos de juego, fueron los de José Mourinho los que marcaron diferencia.
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