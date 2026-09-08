Blooper y gol de Valverde. (Video: ESPN)
Blooper y gol de Valverde. (Video: ESPN)

sacó oro de una presión al golero de Inter de Milán, Josep Martínez, quien a los 23 minutos de juego intentó amagar al polifuncional futbolista uruguayo, quien logró impactar el balón para anotar el 2-0 a favor de . Este partido marca el estreno de ambos clubes en la . Pese a que los italianos iniciaron con dominio los primeros minutos de juego, fueron los de José Mourinho los que marcaron diferencia.

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