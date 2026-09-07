Sport Boys no pudo continuar con su buen momento en el Torneo Clausura y terminó cayendo 2-1 ante Sport Huancayo. Sin embargo, más allá del resultado, la principal molestia en el cuadro chalaco estuvo relacionada con las decisiones arbitrales durante el encuentro, especialmente por el penal que definió el partido en los minutos finales.

Tras el compromiso, Luis Urruti fue uno de los primeros futbolistas de la ‘Misilera’ en expresar su indignación. El delantero consideró que lo sucedido perjudicó las aspiraciones de un equipo que todavía mantiene la ilusión de pelear por los primeros lugares del campeonato.

“Podemos decir que fue un robo. Eso podemos decir nada más. La verdad que competir así, lamentable. Lo vieron todo, ¿no? Yo creo que lo vieron todo”, manifestó Urruti al referirse a las acciones que generaron reclamos durante el partido.

El atacante también lamentó que este tipo de situaciones terminen afectando el objetivo que se había trazado el plantel rosado. “Me duele a mí porque uno tiene la ilusión, ¿no?, de pelear por salir campeón y eso, pero lo quitan muy fácil la ilusión. Entonces es difícil competir así”, agregó.

Urruti no se quedó únicamente con lo sucedido ante Sport Huancayo y amplió su crítica al desarrollo del campeonato. “Está todo muy feo el torneo, pasan cualquier cosa, pero como te digo, la verdad que competir así es bravo, es bravo”, sentenció el jugador de Sport Boys.

En la misma línea se pronunció Mario Flores, director deportivo del conjunto chalaco. El dirigente aseguró que el club quedó “muy perjudicado” por las decisiones tomadas durante el compromiso y apuntó directamente contra el árbitro y el equipo encargado del VAR.

“El árbitro es el que ocasiona todo. El penal, que a mi parecer no es penal y a mucha gente no le parece penal, a él sí, a los del VAR ni siquiera fue a hablarlo”, sostuvo Flores. Además, cuestionó que no se haya revisado otra acción polémica que pudo terminar en gol para Sport Boys.

El director deportivo también dejó una fuerte reflexión sobre los antecedentes que, según su percepción, ha tenido el club con el arbitraje. “No sé si hay intereses, pero el Boys, esto no es de ahora el tema de los árbitros. Esto viene ya de años y cada vez que queremos estar mejor, cada vez que estamos tratando de pelear algo importante, nos ponen una zancadilla”, declaró.

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