Universitario de Deportes dejó escapar importantes puntos en el Estadio Monumental, donde no pasó del empate 2-2 frente a Comerciantes Unidos. Los cremas no tuvieron su mejor presentación y nunca pudieron estar adelante en el marcador, pese al buen ingreso del mediocampista Piero Quispe.

Precisamente, este desequilibrante futbolista, que es del agrado del entrenador Héctor Cúper, además de lamentar el resultado, remarcó que se encuentra en óptimas condiciones para cuando el argentino decida alinearlo como titular.

“Yo estoy bien, me siento bien físicamente pero el ‘profe’ es el que decide. Trabajo para estar en el once y el profe es el que decide. Yo me siento bien, tranquilo, con confianza y doy todo de mí para estar en el once pero el profe es el que decide”, dijo en declaraciones a la prensa.

En esa línea, también fue consultado por el próximo partido ante Alianza Lima en Matute, un terreno que ya lo vio celebrar en la recordada final nacional de la Liga 1 - 2023, cuando los cremas se impusieron por 2-0 y dieron la vuelta olímpica.

“El clásico es un partido bastante bonito, son otra clase de partidos. Estoy concentrado porque será un bonito partido. Después de bastante tiempo voy a jugar un clásico, voy a trabajar para ayudar a mis compañeros. Nosotros vamos a ir con la mentalidad de ganar, vamos a salir con todo y vamos a trabajar en la semana para logar un triunfo”, apuntó Quispe.

Piero Quispe, luego de su experiencia internacional, vuelve al club que lo hizo debutar en el fútbol profesional. (Foto: Universitario)

Si bien los hinchas piden su titularidad, la última palabra la tiene Héctor Cúper y también se refirió brevemente a esta posibilidad. Su respuesta parece anticipar una decisión sobre el próximo 11 que presentará en un partido trascendental en la temporada.

“Todo el mundo tiene oportunidad de ser titular. Si hoy me dicen que para el clásico tienen que ser titular Murrugarra y Quispe, yo les digo que sí”, dijo firmemente el experimentado entrenador argentino.

Piero Quispe debutó en Universitario en el año 2021. Tras un sostenido y destacado rendimiento en 2022 y 2023, fue vendido a Pumas UNAM de México, para luego ser cedido a Sydney FC de Australia, hasta hace solo unas semanas.

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