Martín Pérez Guedes volvió a referirse a Universitario luego de su decisión de retirarse del fútbol profesional. El exvolante argentino habló sobre su salida del cuadro crema, la reacción que tuvo Héctor Cúper cuando conoció su decisión y también analizó el presente del equipo merengue, que se prepara para afrontar un nuevo clásico ante Alianza Lima.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Pérez Guedes contó cómo recibió Cúper la noticia de su retiro. El técnico argentino no esperaba que el mediocampista fuera a dejar definitivamente el fútbol y, en un primer momento, creyó que simplemente estaba buscando otro club para continuar su carrera.

“El profe Cúper no me creyó que me retiraba, él creía que me iba a otro club”, reveló Pérez Guedes. El futbolista explicó que tomó la decisión principalmente por su deseo de estar más cerca de su familia, aunque reconoció que le dolió marcharse de Universitario en un momento en el que el equipo no había podido cumplir los objetivos trazados durante el Torneo Apertura.

A pesar de su salida, el argentino continúa siguiendo de cerca la actualidad del cuadro crema. Incluso contó que mantiene contacto con integrantes del comando técnico y destacó especialmente el trabajo físico que viene realizando el plantel bajo la conducción de Héctor Cúper.

“Se les ve muy bien a los chicos. Le escribí al profe Zacarías para felicitarlos por el trabajo físico. Estamos acompañando del otro lado”, señaló Pérez Guedes, quien considera que la ‘U’ llega en buenas condiciones para afrontar el clásico ante Alianza Lima.

El exjugador crema también comparó el rendimiento actual del equipo con lo mostrado durante el Apertura y fue contundente al destacar la evolución de Universitario. Para Pérez Guedes, el cuadro merengue ha encontrado mayor solidez y fortaleza bajo la dirección del entrenador argentino.

“Yo veo a la ‘U’ mucho mejor de lo que fuimos en el Apertura, la veo muy sólida y con mucha más fuerza. Esta clase de partidos les encanta a mis compañeros, es una motivación extra venir a jugar un clásico”, manifestó el exmediocampista.

Pérez Guedes también recordó sus propios enfrentamientos contra Alianza Lima y aseguró que siempre disfrutó disputar esta clase de encuentros. Por ello, no ocultó su deseo de que Universitario pueda quedarse con los tres puntos en Matute. “Los clásicos son bastante parejos”, sostuvo, dejando claro que espera una victoria de sus excompañeros en el esperado duelo.

Finalmente, el exvolante también habló sobre Adrián Quiroz, quien llegó a Universitario para reforzar la zona del mediocampo tras su salida. El futbolista formado en las divisiones menores del club había sido señalado previamente como una de las alternativas para ocupar el espacio que dejó Pérez Guedes.

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