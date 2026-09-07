Cienciano afrontará uno de los partidos más importantes de su campaña internacional con una baja sensible. El conjunto cusqueño no podrá contar con Gerson Barreto para enfrentar a Montevideo City Torque por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

El volante quedó fuera de este compromiso debido a que acumuló tarjetas amarillas durante el certamen continental. De esta manera, Horacio Melgarejo tendrá que encontrar una alternativa para cubrir una posición importante en el funcionamiento de su equipo.

Barreto se ha convertido en uno de los futbolistas importantes del ‘Papá’ durante esta campaña internacional. El defensor ha disputado 10 partidos, sumando 764 minutos y registrando una asistencia.

Ante este escenario, una de las opciones que aparece para ocupar su lugar es Gonzalo Aguirre. El mediocampista cuenta con características similares y podría ser elegido por Melgarejo para acompañar al resto de los volantes en este trascendental compromiso.

Cienciano llega a esta instancia después de protagonizar una de las grandes sorpresas del torneo. El cuadro cusqueño eliminó a Botafogo en los octavos de final tras imponerse por un contundente 6-2 en el marcador global, luego de golear 6-1 en la ida disputada en Cusco.

Ahora, el ‘Papá’ tendrá como rival a Montevideo City Torque, que también atraviesa una histórica campaña en la Copa Sudamericana. El conjunto uruguayo dejó en el camino a Tigre con dos triunfos y un global de 3-1, consiguiendo por primera vez la clasificación a los cuartos de final de una competición de CONMEBOL.

El primer enfrentamiento entre Cienciano y Montevideo City Torque se disputará este jueves 10 de septiembre desde las 7:30 p.m. en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El cuadro cusqueño buscará aprovechar la localía y sacar una ventaja importante pensando en la clasificación a las semifinales.

TE PUEDE INTERESAR