Sporting Cristal volvió al triunfo en su cancha y ante su gente en el Estadio Alberto Gallardo el último domingo ante Los Chankas, por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1. Además, lo hizo de manera contundente con un marcador de 5-0, en el que puede ser su mejor partido de la temporada hasta el momento, de la mano de su capitán Yoshimar Yotún, quien anotó dos goles.

Al finalizar el encuentro, el entrenador bajopontino Roberto Mosquera conversó con la prensa deportiva y, si bien destacó el buen partido realizado, remarcó que tiene poco tiempo al mando del primer equipo celeste y aún tiene mucho por trabajar y mejorar de cara al objetivo en el segundo campeonato del año.

“No lo veo como un nuevo comienzo, lo que pasa es que cuando se habla que Sporting Cristal está mal y pésimo, se debe saber que nosotros solo tenemos tres meses y hay equipos que vienen trabajando más de medio año y nosotros tenemos que alcanzarlos y superarlos, eso es lo que está sucediendo. Nadie habla cuando jugamos bien, fue un equipo difícil”, apuntó el experimentado estratega nacional.

Con doblete y notable partido de Yoshimar Yotún, los celestes golearon 5-0 a Los Chankas. (Foto: Sporting Cristal)

“Un amigo me dijo que contra Sullana jugamos un desastre y no fue así, porque jugamos en 35 grados y lo definió un penal. Hay deudas de puntos en altura, pero no hay deudas de juego ni de entrega, yo creo que estamos en el camino correcto”, añadió Mosquera.

Por otro lado, y al margen de lo deportivo, se le consultó sobre la agresión de malos hinchas en contra del director general de fútbol del club, Julio César Uribe. Lejos de profundizar en el tema, se encargó de ponerle paños fríos a la situación y centrarse en la mejora del primer equipo.

“Ese tema ya es un tema cerrado. Cuando las cosas pasan al control de la justicia, no puedo agregar más a eso. Ya está en manos de la justicia, no tengo que decirle nada a la hinchada. Lo que pasa es que el like es tentativo”, dijo muy enfático.

Uribe no piensa dar un paso al costado pese a incidente (Foto: GEC)

En la próxima jornada, Sporting Cristal visitará al Club Deportivo Moquegua, en busca de un triunfo y también para quitarse el rótulo del peor equipo de visitante en lo que va de la competición. Se trata de una deuda pendiente y una exigencia del hincha celeste.

Cabe precisar que los celestes ganaron su último título nacional en el 2020, cuando se impusieron en las finales a Universitario. Pese a tener presencia internacional, el hincha bajopontino existe un nuevo título de la Liga 1.

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