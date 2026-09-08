Real Madrid se puso adelante en el marcador sobre Inter de Milán en su estreno de la Champions League 2026-2027, apenas a los 14 minutos de juego, gracias a un gol de Kylian Mbappé en el estadio Santiago Bernabéu. El delantero francés aprovechó un error en salida del defensor alemán Bisseck para definir a un solo toque y vencer la resistencia del golero visitante Josep Martínez. Pese a que los italianos iniciaron con dominio los primeros minutos de juego, fueron los de José Mourinho los que marcaron diferencia.
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