Una jornada de fiesta en la capital francesa, por el triunfo con autoridad del París Sain Germain 4-2 sobre FC Barcelona por la jornada regular de la Champions League en el Parque de los Príncipes, dejó un sinsabor en la interna del club que dirige el español Luis Enrique. Uno de sus futbolistas más importantes en ataque, el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, sufrió una dura lesión que lo dejará fuera de los campos de juego por un largo periodo de tiempo.

Fue al minuto 58 del juego, cuando el desequilibrante jugador quedó tendido en el césped tras disputar un balón con un rival. Su rodilla derecha estaba afectada y el gesto fue inmediato: se tomó la pierna y pidió el cambio. Inmediatamente recibió la atención médica y fue retirado del campo.

Este miércoles el parte médico del club parisino confirmaba una pésima noticia, la peor de todas: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El futbolista de 25 años será operado en los próximos días y estará de baja entre 6 y 9 meses.

Mensaje de Kvaratskhelia

El protagonista del partido, aunque no precisamente por una jugada, gol o asistencia, se pronunció en sus cuentas oficiales para compartir el dolor que siente por esta dura lesión y no tener la posibilidad de seguir alcanzado títulos en su club, ni mantener un nivel que lo puso en la élite del deporte.

“Antes de cada partido, le pedía a Dios que pudiera salir del campo sano y salvo, pero no sirvió de nada. Siento que Dios me ha elegido a mí y, si de esta manera he protegido a los demás jugadores que estaban en el campo, estoy dispuesto a pasar estos meses trabajando, sufriendo y llorando”, escribió muy afectado a través de sus redes sociales.

“Sé que tengo que volver más fuerte por mi gente, que siempre está a mi lado. No les fallaré. Prometo no desperdiciar ni un segundo”, añadió el georgiano.

El París Saint Germain compartió una publicación de apoyo al futbolista, luego de confirmarse su dura lesión y compartió una imagen con el mensaje: “Estamos contigo, ‘Kvara’”, como cariñosamente lo llaman sus compañeros.

En su última temporada, Kvaratskhelia alcanzó su nivel más alto y fue figura en el título de la Champions League 2025-2026, algo que le vale para estar en la consideración final para ganar el Balón de Oro que se entrega este lunes en el teatro London Palladium en Londres, Inglaterra.

Por si esto no fuera suficiente, otros futbolistas del PSG también resultaron sentidos, aunque no con tanta gravedad. Se trata de Ousmane Dembélé, el actual Balón de Oro, quien fue sustituido apenas a los 19 minutos por un desgarro en el muslo izquierdo. Además, Marquinhos, el capitán, también resultó con lesión muscular en el muslo derecho.