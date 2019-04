¡Inatajable! El golazo de Agüero para la clasificación momentánea del City en Champions League [VIDEO]

El Manchester City vs Tottenham , válido por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2019, pintaba para ser un partido de locos, pero quizá no tanto como se ha visto en el encuentro disputado en Etihad.



Y es que Sergio Agüero marcó a los 59' el 4-2 del Manchester City vs Tottenham luego de recibir un gran pase de De Bruyne. Fue un remate inatajable para el francés Lloris.

Pep Guardiola salió con un centro del campo muy creativo, con el alemán Ilaky Gündogan, el belga Kevin De Bruyne y los dos Silva, el español David y el portugués Bernardo.



Por los Spurs, su técnico, el argentino Mauricio Pochettino, colocará al brasileño Lucas Moura, autor de un triplete en el último partido de la Premier League, para formar ataque con el surcoreano Son Heng-Min ante la baja de su estrella Harry Kane, aunque sí recupera a Dele Alli.

