El entrenador del París Saint-Germain, Mauricio Pochettino, insistió este lunes en que “no hay favorito” en la eliminatoria contra el Real Madrid, que podría ser “una final de Champions”, al mismo tiempo que elogió la “fortaleza interna” y la “unión sagrada” de los blancos en la Liga de Campeones.

“No creo que haya más presión por un lado que por otro, respetamos al Madrid como uno de los más grandes del mundo. Tienen 13 títulos y eso habla claramente por sí solo, que no es cuestión de jugadores, es cuestión de fortaleza interna como club. Cuando se gana siempre es por un conjunto de cosas que hace que los clubes muestren ese poderío. No hay favorito, es una eliminatoria que podría ser una final de Champions, pero el PSG lleva más de 50 años esperando ganar el título, somos los aspirantes”, señaló Pochettino en la previa del duelo ante los ‘blancos’ de este martes.

El técnico destacó el centro del campo del Real Madrid formado por Casemiro, Kroos y Modric, a los que ya se enfrentó con el Tottenham en 2017. “Era un equipo diferente, lo más importante es que hay patrones que se repiten, el mismo centro del campo, se conocen a la perfección. Nosotros somos un equipo construido este verano, fíjate si hay diferencia. Los vínculos, lazos, también es táctica, es lo más importante, para luego aplicar todo de manera más sencilla”, explicó.

Pochettino apuntó que esta eliminatoria de octavos de final ante el Real Madrid es del tipo de partidos para los que no es necesario trabajar la motivación de la plantilla. “No hace falta tocar las fibras en un partido como este, todo el mundo tiene motivación y excitación para este partido”, añadió.

El argentino también criticó la “expectativa desmedida” que siempre rodea a su equipo. “El mérito lo tienen los futbolistas. Sergio es el único lesionado, casi al completo, una plantilla que siempre cree. Somos el menos goleado de la Liga, el talento no solo está en crear goles, sino que está el talento defensivo, que es fundamental también”, manifestó.

“Cuando la expectativa es desmedida hace que se genere mucha confusión. Tenemos un club y una estructura que viven en la realidad y eso hace que nos esforcemos en el día a día. Mañana vamos a competir de la mejor manera, tenemos confianza para competir y estar cerca de pasar”, auguró.

