‘No te creas tan importante’, el popular tema se escuchaba de fondo en el vestuario del PSG, donde los jugadores parisinos, con Mbappé y Neymar a la cabeza, no dejaban de festejar la clasificación a cuartos de final de la Champions League tras vencer al Borussia Dortmund. Pero sobre todo, no dejaron, en ningún momento, de acordarse del goleador noruego Erling Haaland, o para ser más exactos, no dejaron de burlarse de la celebración del noruego.

Primero fue Neymar en el campo, que tras su gol, realizó el gesto de la meditación budista, el mismo que hizo Haaland cuando marcó los dos goles de la ida. Pero ahí no quedó todo, pues la misma celebración la repitieron tras el partido, en los exteriores con los hinchas y en el vestuario.

A través de una transmisión en directo por la cuenta de Instagram de Mbappé, se puede ver a los jugadores parisinos festejar al ritmo del popular tema ‘No te creas tan importante’ de Pablo Lezcano, aunque en un determinado momento todos paran los festejos para realizar el gesto de la meditación de Haaland... y luego seguir saltando y coreando.

Adiós ‘maldición’

PSG superó este miércoles la maldición de los octavos de final que le perseguía desde hace años en Champions al derrotar 2-0 al Borussia Dortmund (2-1 en la ida) en un Parque de los Príncipes con gradas vacías como medida de prevención ante la epidemia del nuevo coronavirus.

Con Kylian Mbappé en el banco de inicio, aquejado de un constipado, Neymar tomó la responsabilidad y anotó de cabeza el 1-0 (28), antes de que la conexión española entre Pablo Sarabia y Juan Bernat finalizase con gol del lateral zurdo (45+1), permitiendo al cuadro parisino superar unos octavos en los que se había estrellado en las tres últimas ediciones de la Champions.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

River vs Binacional: Reimond Manco le pidió camiseta a Nacho Fernández