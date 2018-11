Casemiro , centrocampista brasileño del Real Madrid , mostró confianza en Santiago Solari a la espera de que sea confirmado como entrenador y deje de ser interino, y aseguró que "si las cosas le salen bien por qué no darle la oportunidad".



"Nosotros encaramos los partidos con Solari como entrenador del Real Madrid, si viene otro no sabemos pero le tratamos con mucho respeto como el primer entrenador y si las cosas le salen bien por qué no darle la oportunidad", señaló en Movistar +.



"Era un partido importante, sabíamos que ellos apretarían al principio y lo sufrimos, pero hemos marcado dos goles rápido y ha sido una noche importante para nosotros. Marcar cinco goles es importante", añadió.



El centrocampista brasileño destacó la importancia de la racha de tres victorias para recuperar autoestima. "Sin duda el resultado es para coger confianza. Nosotros en otros partidos creamos pero el balón no entraba y hoy hemos tenido más oportunidades para marcar muchos más goles que cinco y portería a cero. Es importante para coger confianza y ya pensamos en el partido ante el Celta que va a ser muy complicado".



"Sabemos que el Real Madrid es el club más exigente del mundo, contamos con la afición que nos apoya hasta el final pero siempre tenemos que salir y ganar", sentenció. EFE