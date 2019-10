Zidane se juega el futuro con Rodrygo: la inédita alineación del Real Madrid ante Galatasaray en Estambul

El brasileño Rodrygo Goes es la gran novedad de Zidane para el Real Madrid vs Galatasaray de este martes por la Champions League 2019. Además del exjugador del Santos, Zinedine Zidane introduce seis cambios respecto al once que perdió su primer partido de LaLiga en Mallorca.



Recuperan la titularidad Dani Carvajal, Raphael Varane, Fede Valverde, Toni Kroos, Eden Hazard y un Rodrygo que es la gran sorpresa de Zidane. El brasileño gana la partida a su compatriota Vinicius y al colombiano James Rodríguez con los que peleaba por la plaza de Gareth Bale, ausente por lesión en el Ali Sami Yen, donde tampoco llega a tiempo para jugar por el equipo turco el colombiano Radamel Falcao.



Esta es la alineación del Real Madrid en Estambul: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Valverde; Hazard, Rodrygo y Benzema

Real Madrid está obligado a ganar

Real Madrid enfrenta al Galatasaray en el marco de la fecha 3 de la fase de grupos de la Champions League. Los blancos vienen de una derrota (PSG) y empate (Brujas), por lo que un nuevo tropiezo comprometería seriamente sus aspiraciones de clasificar a los octavos de final.



"Pensamos en ganar y no en si va a seguir Zizou o no, solo en el partido de mañana que es la mayor prioridad. Para hablar de si sigue o no tendremos tiempo. Ojalá sean buenos los resultados y siga mucho tiempo pero merece un respeto por todo lo que ha hecho por el Real Madrid como entrenador", dijo el capitán Sergio Ramos sobre el partido.



