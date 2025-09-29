Real Madrid vs. Kairat chocan este martes 29 de septiembre, en el choque válido por la fecha 2 de la Fase de Liga de la Champions League 2025-26. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Central de Pavlodar (Pavlodar, Kazajistán), donde los dirigidos por Xabi Alonso buscarán ganar para recuperarse de la derrota en el derbi ante Atlético de Madrid. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Kairat llega al encuentro tras una semana de descanso, lo que le ha permitido recuperar fuerzas y preparar con calma este choque, crucial para sus aspiraciones en el grupo. En liga, el equipo kazajo marcha líder con cierta ventaja, buscando sostener el buen inicio local y aprovechar la condición de anfitrión.

Por su parte, Real Madrid afronta una fase de calendario exigente: el derbi contra Atlético de Madrid lo dejó con una derrota abultada (5-2) que generó preocupación defensiva y dejó varios jugadores tocados. Xabi Alonso ha subrayado la necesidad de recuperarse anímicamente pero también de ajustar aspectos tácticos para evitar errores que puedan costar caro fuera de casa.

En ese sentido, las bajas pesan. Dani Carvajal, quien sufrió una lesión en el sóleo derecho que lo mantendrá al margen aproximadamente un mes, estaba descartado de antemano por la expulsión que sufrió ante el Marsella en la primera jornada. A esto se suman las ausencias de Eder Militao, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy, lo que deja la zaga madridista muy tocada.

Las opciones alternativas en defensa son limitadas, lo que fuerza a Alonso a mirar hacia la cantera o recolocar jugadores de perfil diferente para sostener la línea defensiva. Esa rotación puede afectar coordinación y firmeza, especialmente en un viaje tan largo como el que supone desplazarse hasta Almaty.

Desde lo psicológico, Real Madrid debe recomponer su autoestima tras el golpe del derbi. Varios jugadores han admitido su frustración, entre ellos Federico Valverde, quien reconoció que sus sensaciones no están siendo las mejores últimamente, pero también ha señalado que este es un buen momento para reivindicarse.

Kairat, por otro lado, vive un momento de ilusión y con menos presión. Será su primera campaña en Fase de Liga en la Champions, lo que añade motivación extra. Pese a que cayeron goleados por 4-1 a manos del Sporting de Lisboa en la primera fecha, esperan dar una presentación digna ante los de la capital española.

El factor del viaje no es menor. Real Madrid tendrá que afrontar más de 8.000 kilómetros para llegar a Almaty, un desplazamiento que siempre exige logística, adaptación al clima y al horario, algo que puede pasar factura si no se administra bien el once inicial y las rotaciones.

Tácticamente, se espera que Madrid controle el balón desde el inicio, trate de imponer ritmo y evitar que Kairat se sienta cómodo en transiciones. Por su parte, el equipo kazajo posiblemente apueste por orden defensivo, aprovechar segundas jugadas y las acciones a balón parado, sabiendo que su fortaleza reside en la colectividad y la sorpresa.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Kairat?

Real Madrid vs. Kairat está programado para este martes 29 de septiembre desde las 11:45 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a la 1:45 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 12:45 p.m.; en México a las 10:45 a.m.; y en España a las 6:45 p.m.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Kairat?

Real Madrid vs. Kairat se disputará en el Estadio Central de Pavlodar, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En España se verá por Movistar Plus y en México a través de HBO MAX y TNT Sports. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

