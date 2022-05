Por estas horas, Florentino Pérez no solo piensa en la final de la Champions League entre Real Madrid vs. Liverpool. Si bien se trata del partido más importante del año para los merengues, el mandamás del cuadro de Chamartín también atiende el tema de los fichajes. En esa línea, y tras perder a Kylian Mbappé, que renovó con el PSG hasta mediados de 2025, el ingeniero intenta cerrar la llegada de Aurélien Tchouaméni, un jugador con el que las negociaciones están avanzadas, pero no cerradas hasta el momento.

Y es que el Paris Saint-Germain no pierde la esperanza de tener al joven jugador del AS Mónaco en sus filas para la próxima temporada. Según ESPN, los jeques siguen apretando al entorno del futbolista y están dispuestos a subir la oferta para arrebatárselo al Real Madrid en una ‘jugada’ de último minuto.

Según el periodista Julien Laurens, del citado canal de televisión, mientras el Madrid intenta convencer al equipo del Principado a bajar sus pretensiones económicas por Tchouaméni, en el Parque de los Príncipes no tendrían problemas para desembolsar los 80 millones de euros que piden en el Mónaco por su pase.

Aurélien Tchouaméni, en la mira del Real Madrid y PSG. (Foto: EFE)

“El PSG está tratando de robarle Tchouaméni al Real Madrid, pero creo que es demasiado tarde. El Real Madrid está demasiado avanzado en el acuerdo y él quiere jugar en el Real Madrid. Creo que el trato se concretará una vez se resuelvan pequeños detalles”, señala el periodista francés.

Según ‘Transfermarkt’, portal especializado en tasaciones de futbolistas, Aurélien Tchouaméni está valorizado en 35 millones de euros. El internacional con Francia, que además de pivote puede jugar como medio ofensivo, vistió antes la camiseta del Burdeos.

Cabe recordar que en los últimos meses, además del Real Madrid y PSG, Juventus y Manchester United, también fueron vinculados con Tchouaméni. El nacido en Rouen apunta a protagonizar uno de los grandes ‘culebrones’ del mercado de fichajes de verano a mediados de año.

