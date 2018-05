A lo largo de su carrera Cristiano Ronaldo ha ido variando sus celebraciones, entre mostrar las 'garras', quitarse la camiseta, señalarse el muslo, y muchas otras más. Pero desde hace tres temporadas, el festejo que se ha quedado es el ya clásico grito del "Siiiuuu" , que en realidad ha estado mal pronunciado. El luso reveló la historia detrás de esa celebración.

En entrevista con el programa español 'El Chiringuito', Cristiano contó que en realidad no existe ninguna "U" en su grito tras marcar un gol.



"Es sí. La gente todavía no sabe cómo se dice. Es sí. Es sí como diciendo no ha hecho... no es 'siu', es sí. Pero la celebración está dando suerte" , contó el crack del Real Madrid, quien no pudo evitar las carcajadas mientras intentaba explicar la forma correcta de cómo imitar su grito de gol.



Pero la celebración no es lo único que le ha traído suerte, a su parecer, pues el corte de cabello es otra de sus cábalas.



"La gente me está diciendo que por qué no me corto ese pelo. Y la verdad es que yo sé que mi pelo es un desastre, pero este es mi pelo natural y está dando suerte" , contó el luso.

Cristiano Ronaldo se alista para jugar este sábado la gran final de la Champions League en Kiev . Ante el Liverpool , el portugués busca la quinta Copa de Europa de su carrera y también quedar como el único goleador en esta edición.