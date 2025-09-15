Real Madrid vs. Marsella se enfrentan este martes 16 de septiembre, en el cruce correspondiente a la fecha 1 de la Fase de Liga de la Champions League 2025-26. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Santiago Bernabéu (Madrid, España), donde los dirigidos por Xabi Alonso parten como favoritos para quedarse con los tres puntos. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Real Madrid llega al estreno europeo con un inicio de temporada impecable en LaLiga, donde ha ganado sus cuatro primeros partidos y se mantiene en lo más alto de la clasificación. El presente de Kylian Mbappé ha tenido un impacto inmediato: el delantero francés ya se ha hecho sentir con goles y actuaciones decisivas que refuerzan la ambición madridista de volver a conquistar Europa.

Sin embargo, el Real Madrid no llega libre de preocupaciones. Antonio Rüdiger sufrió una lesión muscular que lo mantendrá fuera entre 10 y 12 semanas, lo que supone una baja sensible en la zaga. A él se suman otros ausentes como Ferland Mendy, el joven Endrick y el portero Andriy Lunin. Aunque Jude Bellingham y Eduardo Camavinga se reincorporaron recientemente tras sus dolencias, es probable que Xabi Alonso no los arriesgue desde el inicio.

Pese a esas ausencias, el equipo ha mostrado solidez y un alto nivel de compromiso colectivo. Figuras como Aurélien Tchouaméni han destacado la importancia del trabajo en bloque y la solidaridad dentro del campo. Xabi Alonso también ha insistido en que el éxito no dependerá únicamente de Mbappé, Vinícius o Rodrygo, sino de la calidad colectiva que logre imponer su plantilla.

En frente estará un Olympique de Marsella que regresa a la Champions League con ilusión y ambición. El equipo de Roberto De Zerbi atraviesa un arranque irregular en la Ligue 1: ha conseguido victorias contundentes como el 4-0 ante Lorient, pero todavía no encuentra regularidad, especialmente fuera de casa, donde aún no ha marcado gol en la presente temporada.

El Marsella apuesta por un estilo ofensivo y atrevido, sello característico de De Zerbi, y cuenta con jugadores de experiencia y calidad para incomodar a cualquiera. Pierre-Emerick Aubameyang lidera el ataque, acompañado de futbolistas como Mason Greenwood, autor de goles y asistencias en las primeras jornadas, además de Benjamin Pavard en defensa y Geoffrey Kondogbia en el mediocampo.

Históricamente, el cuadro francés no lo ha pasado bien en sus visitas al Bernabéu. En dos oportunidades anteriores no logró sumar victorias, la última hace 16 años, en 2009. Esta será una nueva oportunidad para intentar romper esa racha negativa y demostrar que puede competir ante uno de los gigantes del continente.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Marsella?

El compromiso entre Real Madrid vs. Marsella está programado para este martes 16 de septiembre desde las 2:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 4:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 3:00 p.m.; en México a la 1:00 p.m.; y en España a las 9:00 p.m.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Marsella?

El partido entre Real Madrid vs. Marsella se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

