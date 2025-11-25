Tras un fin de semana intenso por la última fecha del Torneo Clausura, se definieron las llaves de los play-offs para conocer a Perú 2 en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Con Cusco FC esperando en la final, Alianza Lima y Sporting Cristal se verán las caras en la semifinal para conocer al otro rival de la definición. Así pues, se esperan buenos partidos en esta recta final de la temporada, donde Universitario de Deportes pudo proclamarse tricampeón con varias semanas de anticipación.

Un detalle no menor es que, como suele suceder en este tipo de clásicos entre Alianza Lima y Sporting Cristal, los encuentros se juegan solo con hinchada local. No obstante, Depor pudo conocer que las directivas de ambos equipos ven con buenos ojos la posibilidad de que estos compromisos se disputen con doble parcialidad en las tribunas.

Esto quiere decir que para la ida, a disputarse el martes 2 de diciembre en el Estadio Nacional, los rimenses podrían destinar un espacio para los hinchas blanquiazules. Lo mismo para la vuelta del sábado 6, donde los fanáticos celestes podrían ser ubicados en un sector del Estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Lima terminó tercero en la tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025. (Foto: Liga 1)

Esto por el momento es solo una intención, ya que primero deberá tener la aprobación de la Oficina Nacional del Gobierno del Interior (ONAGI), entidad dependiente del Ministerio del Interior, encargada de dar o denegar las garantías para los espectáculos deportivos. Ya que es un clásico, esta propuesta primero tendrá que ser evaluada a detalle.

Mientras esto se resuelve, ambos equipos continúan sus trabajos con el objetivo de llegar al 100 % a esta semifinal. Un detalle no menor es que Alianza Lima no podrá contar con Carlos Zambrano para el partido de vuelta, luego de su polémica expulsión por doble tarjeta amarilla en el último 3-0 sobre UTC. ¿Esto podría cambiar en las próximas horas?

Sucede que el cuadro íntimo presentó sus descargos ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF), esperando la rectificación de la segunda tarjeta amarilla y, por ende, la anulación de la roja. Si la respuesta es favorable, el ‘Káiser’ quedará habilitado para ser titular en la línea defensiva de los íntimos.

Sporting Cristal terminó cuarto en la tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025. (Foto: Liga 1)

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: fechas de la llave

Alianza Lima vs. Sporting Cristal se verán las caras en una llave con partidos de ida y vuelta, válidos por la semifinal de los play-offs para conocer a Perú 2 en la Copa Libertadores 2026. El primer duelo será el martes 2 de diciembre desde las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional, mientras que la revancha será el sábado 6 en el Estadio Alejandro Villanueva a la misma hora.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: canales de TV

En cuanto a las transmisiones de ambos partidos entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal, estas estarán a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

TE PUEDE INTERESAR