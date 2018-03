Edinson Cavani es de esos goleadores, tan, pero tan crack que no busca los goles, los goles lo buscan a él. Solo así podría explicarse la forma en que marcó el empate en el partido entre Real Madrid vs. PSG por la vuelta de los octavos de final de la Champions League en el Parque de los Príncipes.



Cuando corrían los 70 minutos y el PSG perdía 1-0 por el gol de Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani apareció en el área chica para aprovecharse de una pelota que quedó tras una serie de rebotes en los defensores del bicampeón de Europa.



Lamentablemente para los intereses del PSG, el gol de Cavani no iba a servir de nada. No solo porque estaban, hasta ese momento, a dos tantos igualar la serie, también porque minutos más tarde Casemiro volvería adelantar al Real Madrid (2-1).



Cabe precisar que con este gol al Real Madrid, Cavani llegó a los 7 tantos en la presente Champions League luego de una fantástica fase de grupos que hizo, la misma que no pudo repetir pese a que en la ida contó con Neymar como aliado. Será para la próxima.