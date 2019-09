Courtois, tras ser consultado por el primer gol del PSG: "Todo el mundo tiene que poner su parte"

► Herrera confesó que su gol agónico llegó a un presentimiento del 'Cholo'



Si bien todo el equipo no estuvo a la altura, el portero Thibaut Courtois ha sido uno de los principales señalados de la derrota del Real Madrid ante PSG (3-0) , tras el primer gol del encuentro: un remate de Di María que dejó la impresión de que algo más pudo hacer el guardameta belga. Es más, una imagen suya con los ojos cerrados en el momento del remate se ha hecho viral.

Consultado en zona mixta tras el duelo, Courtois se quitó algo de responsabilidad, y aseguró que todo el equipo debe defender.



" Yo creo que tenemos que defender con 11 y atacar con 11. Estaba colocado en el centro, en el primer gol, y no pude reaccionar al disparo fuerte de Di María. Todo el mundo tiene que poner su parte para defender. Se tiene que defender con 11", afirmó el belga.

Las ausencias del PSG

El cuadro parisino pasó por encima a los 'blancos' pese a no contar con sus principales figuras Neymar (suspendido), Mbappé y Cavani (lesionados), sobre lo cual Courtois dijo que eso no cambia nada, pues el PSG tiene buen cuadro.



"El míster nos dejó claro que no hay que pensar en las bajas. Saben jugar a fútbol y tienen calidad. Hay que saber que esa gente tiene calidad y juega bien. Eso no cambia nada y hay que estar preparados para cada jugador que se enfrente a nosotros", apuntó.

Finalmente, confesó que "un portero siempre va a estar frustrado cuando te meten un gol, pero hay que mejorarlo como equipo y eso hay que mirarlo entre todos...", concluyó.

