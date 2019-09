Sonríe el Real Madrid: Kylian Mbappé queda descartado para la Champions League

Una nueva baja para el PSG de Thomas Tuchel. ¿Cómo poder ganar la Champions League si no puedes poner a tu mejor equipo? Para el Real Madrid, definitivamente, es una buena noticia, pero para el fútbol no. Kylian Mbappé fue confirmado como baja para la jornada 1 del torneo. La próxima semana promete ser decisiva para el Paris Saint Germain en el devenir del resto de la temporada actual. Resulta curioso dado que nos encontramos a principios de septiembre, pero así es. Además, en un momento donde varias de sus piezas clave – Mbappé, Cavani o Neymar – no se encuentran en su mejor momento. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel viajará a Estrasburgo el sábado para disputar su último encuentro de Ligue 1, antes de empezar su andadura en la Champions League.



Y es que el PSG quiere comenzar a tomarse en serio la temporada muy pronto. Exactamente el miércoles 18 de septiembre. Fecha cuando dará inicio la Champions y el Real Madrid visitará, en la primera jornada de la fase de grupos, el Parc des Princes. El club de Al-Kelaïfi busca colarse, de una vez por todas, entre los favoritos al título y sobretodo, superar el eterno muro de los octavos de final. Para ello, los parisinos pretenden iniciar la fase de grupos de la mejor manera posible para encarar con mayor tranquilidad y esperanza el resto de la competición.



Sin embargo, para enfrentarse a los blancos, el conjunto francés no podrá contar con algunos de sus jugadores de más nivel, como Kylian Mbappé. Según el diario francés L’Equipe, el joven delantero del PSG no podrá estar presente en la primera jornada de la Copa de Europa. Su lesión en el muslo izquierdo ante el Toulouse le impedirá poder saltar al terreno de juego y Tuchel no podrá contar con una de sus referencias en el ataque. Mbappé se está recuperando bien y, por muy poco, no llegará al partido debido a que se encontrará sumergido de lleno en su programa de recuperación. Una mala noticia para los de Tuchel que tendrán que intentar conseguir los primeros tres puntos con esta y alguna baja más.



Malas noticias para el conjunto de la capital francesa y para Tuchel que no solo contará con la baja de Mbappé. A su ausencia se suman la de Neymar, quien no podrá jugar por sanción, tras la expulsión en aquella eliminatoria frente al Manchester United, y también las de Kehrer y Draxler. Cuatro bajas de peso para enfrentarse a un Madrid que siempre transmite respeto, aún la dinámica en la que se encuentre. No todos son malas noticias tampoco, Ander Herrera y Diallo se han recuperado y vuelven con el grupo mientras que Edinson Cavani se espera que llegue de su recuperación.



► Barça reacciona a una posible fuga de Messi: el contrato vitalicio que ya preparan en Camp Nou



► 'Cachetazo' a Real Madrid y Barcelona: esta es la fórmula para retener a Van Dijk casi hasta su retiro



► ¡Diego vuelve a Argentina! Todos los equipos que Maradona ha dirigido en su carrera como entrenador



► La confesión de Gareth Bale: “No estoy jugando feliz, pero estoy jugando”