El último lunes, la cadena internacional ESPN apuntó que Kylian Mbappé no jugaría ninguno de los partidos de los octavos de final de la Champions League ante Real Madrid. Sin embargo, este martes, el programa 'El Partidazo de Cope' ha desmentido dicha información citando fuentes del PSG y del propio entorno del futbolista.



El club parisino nunca confirmó el tiempo de baja por la fisura cervical que sufrió el joven delantero francés el pasado domingo ante el Lyon en partido de la Ligue 1. Ante ello, 'El Partidazo' apunta que la lesión de Kylian no es tan grave y hasta podría jugar este miércoles en la Copa de Francia ante Guingamp.



De no mediar problemas, según 'Cope', Mbappé si estaría presente en los partidos de octavos de final de la Champions League ante Real Madrid , que se disputarán el 14 de febrero en Madrid y el 3 de marzo en París. Sin duda, la presencia del crack francés aporta calidad para el ataque de los parisinos.



Cabe recordar que ante Lyon, Mbappé fue retirado en camilla en la primera parte del partido tras sufrir un choque contra un rival. Tras el encuentro, 'Donatello' publicó en sus redes sociales: "Solo un mensaje para deciros que estoy bien, pese al choque impresionante. Gracias por vuestros mensajes de apoyo".