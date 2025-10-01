Champions League 

Barcelona vs. PSG EN VIVO: minuto a minuto vía ESPN y Movistar Plus por internet gratis

Barcelona vs. PSG juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 2:00 p.m. por la Champions League. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por los canales de ESPN, Disney Plus, Movistar Plus, HBO MAX y TNT Sports.

Barcelona vs. PSG juegan por la Champions Legue. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
¿En qué canales ver Barcelona vs PSG?

Barcelona vs. PSG se disputará en el Estadio Olímpico de Montjuic, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿A qué hora juegan Barcelona vs PSG?

Barcelona vs. PSG está programado para este miércoles 1 de octubre desde las 2:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 4:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 3:00 p.m.; en México a la 1:00 p.m.; y en España a las 9:00 p.m.

¿Cómo llegar al Estadio Olímpico de Montjuic, donde se jugará el partido entre Barcelona y PSS?

El Estadio Olímpico de Montjuic será el escenario del partido entre Barcelona y PSG.

Este partido entre Barcelona y PSG es válido por la fecha 2 de la Fase de Liga de la Champions League.

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Barcelona y PSG.

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

