Champions League
Barcelona vs. PSG EN VIVO: minuto a minuto vía ESPN y Movistar Plus por internet gratis
Barcelona vs. PSG juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 2:00 p.m. por la Champions League. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por los canales de ESPN, Disney Plus, Movistar Plus, HBO MAX y TNT Sports.
¿En qué canales ver Barcelona vs PSG?
Barcelona vs. PSG se disputará en el Estadio Olímpico de Montjuic, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.