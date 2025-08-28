Champions League 

Sorteo de Champions League EN VIVO: minuto a minuto y grupos de Fase de Liga vía ESPN (Disney Plus)

Hoy será el sorteo de la Champions League EN VIVO y EN DIRECTO, con la transmisión de ESPN (Disney Plus). Conoce los cruces de la Fase de Liga en el minuto a minuto de Depor.

El sorteo de la Champions League se llevará a cabo en Mónaco. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
08:33

Por último, la Champions League tendrá llaves de play-offs, octavos de final, cuartos de final y semifinales de ida y vuelta y una final en terreno neutral.

08:32

Los clasificados se determinan de la siguiente manera: los ocho mejores se clasifican directo para los octavos de final, los clubes clasificados del 9.° al 24.° juegan los play-offs para los octavos de final y los equipos clasificados después del puesto 24 son eliminados.

08:31

Una vez finalizada la ronda de eliminatorias, la Champions League ingresa a una fase liga de 36 equipos, en la que cada club juega contra ocho rivales diferentes (cuatro partidos en casa y cuatro fuera). Los equipos se dividen en cuatro bombos de 9 equipos según su Coeficientes UEFA. Cada equipo se enfrenta (en un solo partido) a dos equipos de su propio bombo y a dos equipos de cada uno de los otros bombos.

08:31

La Champions League comienza con una fase de clasificación compuesta por cuatro eliminatorias, la última de las cuales se denomina play-off. Los clubes se dividen en dos series de clasificación, una para los campeones nacionales (conocida como Ruta de Campeones) y la otra para los no campeones (conocida como Ruta de Liga) de la segunda ronda de clasificación.

08:30

¿A qué hora será el Sorteo de Champions League?

De acuerdo a la programación, el Sorteo de la Champions League 2025/2026 se realizará desde las 11:00 a.m. Con cuatro bombos, se realizará un sistema especial para determinar la posición de cada uno y la fecha en la que jugarán sus partidos.

08:29

¿En qué canal ver el Sorteo de Champions League en Argentina?

Para ver la transmisión del Sorteo de la Champions League 2025/2026 en Argentina de manera oficial, deberás tener acceso a ESPN para el terreno nacional. En señal de streaming también podrá ser visto por Disney Plus Premium.

08:29

¿En qué canal ver el Sorteo de Champions League por internet?

Para ver la transmisión del Sorteo de la Champions League 2025/2026 de manera oficial por internet, deberás conectarte a la señal de Disney Plus Premium, servicio de pago que cuenta con una amplia variedad de canales para disfrutar lo mejor del deporte mundial.

08:29

¿En qué canal ver el Sorteo de Champions League en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el Sorteo de la Champions League 2025/2026 se transmitirá a través de ESPN Premium International, señales disponibles en todo el territorio estadounidense.

08:29

¿En qué canal ver el Sorteo de la Champions League?

ESPN es el canal con los derechos televisivos para transmitir el Sorteo de la Champions League 2025/2026, por lo que podrá verse por ahí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium.

08:16

El sorteo de la Champions League será en el Grimaldi Forum de Mónaco.

08:15

Este sorteo de la Champions League es válido para conocer los enfrentamientos de la Fase de Liga tras definirse todas las llaves de play-offs.

08:15

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto de Depor, donde podrán seguir todas las incidencias del sorteo de la Fase de Liga de la Champions League.

