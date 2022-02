Han pasado diez años de aquel hecho histórico que marcó al fútbol europeo, pero, sobre todo, a los peruanos. Paolo Guerrero enfrentaba, con Corinthians, al Chelsea en la final del Mundial de Clubes, en un partido donde los ‘Blues’ eran los favoritos para levantar el título. Sin el minuto 23 del segundo tiempo, Paulinho forzó una jugada en el área inglesa y tras el rebote, el ‘Depredador’ apareció para cabecear y poner el 1-0 que sellaría el partido y trofeo. Los ingleses se quedaron sin trofeo y desde aquella vez no han podido volver a pelear el trofeo del Mundial de Clubes. Además, fueron el último equipo del ‘Viejo Continente’ en perder en una final de este campeonato.

No obstante, este episodio en su historia podría quedar en el olvido, cuando este miércoles 9 de febrero (11:30 am) enfrenten al Al Hilal de André Carrillo en el estadio Mohammed Bin Zayed de Emiratos Árabe por las semifinales, y logren una victoria. Thomas Tuchel, que no estará presente por temas de salud, ha dejado listo a su equipo, que liderado por Romero Lukaku, Jorginho y Thiago Silva buscarán vengar lo que le hicieron a otros ‘cracks’ como Frank Lampard, el ‘Niño’ Torres, Juan Mata y Eden Hazard en el 2012.

Pero no solo ello, también irán en busca del triplete ‘copero:’ Mundial (están en semifinales), Champions League ( lo consiguieron y en la presente edición se encuentran en octavos de final) y Supercopa de Europa (campeón en el 2021). Y para lograrlo, deberá primero avanzar en el Mundial. De ganar esta fecha se enfrentarán a Palmeiras el sábado 12 en la final. “Es un torneo que, cuando no lo juegas, no se le da demasiado valor, pero que, si lo disputas, es muy emocionante. Tenemos una gran oportunidad de ganar un trofeo extraordinario y haremos todo lo posible para lograrlo”, declaró el estratega semanas atrás sobre el Mundial de Clubes.

Ojo que Chelsea, en sus últimos partidos de distintas competiciones, no han estado tan finos como en el 2021. Han sumado dos victorias (ante Tottenham y Plymouth) una derrota (Manchester City) y un empate (Brighton). De hecho, el último fin de semana superaron a Plymouth (2-1) en la FA Cup avanzando a octavos de final, pero con sobresaltos: iniciaron perdiendo los primeros minutos. En tanto, llegará con las bajas de Ruben Loftus-Cheek y Ben Chilwell, ambos por lesión. Es aquí donde se verá la buena mano del mejor técnico del mundo según los Premios The Best, que cuenta con uno de los planteles más caros. Según Transfermarkt, el Chelsea vale 206 millones, en comparación de los 46 millones del Al Hilal de André Carrillo.

Aquele momento, há 7 anos, quando o @galvaobueno disse: "Alessandro beija a 🏆. Ergueu! Faça a festa torcedor do Corinthians. No futebol, o mundo é preto e branco, o mundo é do bando de loucos. O Corinthians é bicampeão mundial interclubes!" #VaiCorinthians #BiMundial 🏆🏆 pic.twitter.com/djhsX2Hr0l — Corinthians (@Corinthians) December 16, 2019

Tuchel: el elegido para dar el golpe

Mientras Paolo Guerrero se encargaba de hacer historia ante el Chelsea en el 2012, Thomas Thuchel cumplía su tercer año como entrenador del Mainz 05, equipo con el que debutó en la Primera División de la Bundesliga y enfrentó a Claudio Pizarro, que en aquel entonces jugaba por el Bayern Munich.

En cuanto a su palmarés, en su primera temporada con el Dortmund (2015-16), Tuchel llevó al equipo al subcampeonato y fue designado mejor entrenador de la Liga. El 2017 ganó la Copa Alemana. Ya en el Paris Saint German obtuvo la Supercopa (2018), Ligue 1 (2018-19), Supercopa de Francia, Copa de Francia y Copa de la Liga de Francia (2019-20). Hasta su llegada al Chelsea, donde está a punto de completar su triplete e irse por el segundo.

También ha sido considerado como el clon de Guardiola, el actual entrenador del Manchester City, y con el que coincidió en Alemania cuando el catalán entrenó en Múnich, copiando su táctica y hasta gestos en el banquillo. Incluso, al igual que el técnico catalán, es un incondicional del juego rápido y del rigor.

Carrillo: por otro triunfo peruano ante los ‘Blues’

El elenco de la ‘Culebra’ llegó a estas instancias del torneo, tras golear 6-1 a Al Jazira el último domingo. En un partido donde el volante jugó los últimos minutos (ingresó a los 75′), tras volver de la fecha doble de Eliminatorias, y anotó de penal. Ahora le tocará jugar contra los ‘blues’, un rival que conoce muy bien.

André los ha enfrentado en cuatro oportunidades: dos veces por la Premier League y dos por Champions League. Con el Sporting Lisboa les hizo frente en la fase de grupos de la Champions League 2014-15. Fue titular, en la ida y vuelta, aunque sin resultados positivos (cayó 1-0 y 31). En tanto, en la temporada 2017-18 volvió a medirse contra los ‘Leones Azules’ con Watford, logrando una derrota (4-2) y una victoria).

Torneo Equipo Resultado Minutos Champions League 2014/15 Sporting Lisboa Sporting 0-1 Chelsea 80 Champions League 2014/15 Sporting Lisboa Chelsea 3-1 Sporting 90 Premier League 2017/18 Watford Chelsea 4-2 Watford 25 Premier League 2017/18 Watford Watford 4-1 Chelsea 1





Es decir, será la quinta vez que Carrillo se enfrente a Chelsea, aunque será la primera que lo haga en el Mundial de Clubes. Ojo que al igual que la ‘Culebra’ y el ‘Depredador’ hay otros peruanos que han enfrentado a los ‘Blues’, como Nolberto Solano, Claudio Pizarro, Ysrael Zúñiga, Sergio Peña, entre otros. Eso sí, fue ‘Ñol’ el que más veces les vio la cara en la máxima categoría del fútbol inglés (20), aunque solo pudo ganar dos y empatar cuatro. El resto, los perdió.

André Carrillo con el Al Hilal tendrá la oportunidad de lograr otra hazaña mundial como la de Paolo Guerrero, dejando, después de 9 años, a un equipo europeo sin la posibilidad de alcanzar la gloria en el Mundial de Clubes. Aunque, de ganar, de ganar, su mayor reto estará en vencer a Palmeiras el sábado 12 en la final. De lograrlo, la Marea Azul se convertirá en el primer equipo asiático en conseguir este título. Y qué mejor que con un peruano.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.