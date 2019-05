En defensa de Lionel Messi: Menotti habla del mejor futbolista del mundo para él

El retorno de Lionel Messi a la selección argentina para afrontar un nuevo torneo oficial como es la Copa América, no podía llegar sin un espaldarazo de por medio. Esta vez, quien se encargó de hacerlo fue Cesar Luis Menotti, actual director de selecciones de la AFA, quien habló maravillas de 'La Pulga'.

El 'Flaco' aprovechó una pregunta que le hicieron para hablar de Lionel Messi. "Veo cosas que me suenan profundamente irrespetuosas. Me duele que empecemos otra vez con el tema Messi, que si Messi dijo... yo no creo que haya un tipo que sueñe con ser más feliz que Messi de ganar un título con la selección argentina y yo no lo conozco a Messi", dijo.

Menotti, quien ganó la Copa del Mundo como entrenador de Argentina en 1978, agregó que "¿ustedes no creen que si a Messi le preguntaban ¿quieres ser campeón del mundo con Argentina o ganar la Champions? iba a decir la Champions. Estémos con él".

Pero ahí no quedó todo. Cesar Luis Menotti puso a Lionel Messi en un sitial muy importante del fútbol mundial y lo 'sentó' en la misma mesa junto a los otros cuatro grandes de la historia como Alfredo Di Stefano, Pelé, Diego Armando Maradona y Johan Cruyff.

"Feliz de conocerlo, sobre todo por lo que significa en la representación de nuestra historia. Es alguien que está entre los cuatro mejores de la historia y se agrega a Di Stefano, Pelé, Maradona, Cruyff. Messi, yo creo, que ya está en ese lugar", señaló.

César Luis Menotti aprovechó un espacio en la conferencia para defender y respaldar a Lionel Messi. (Foto: EFE / Video: Fox Sports)

