En la víspera del sorteo del Mundial 2026, comenzaron a salir los nombres de candidatos a quedarse con el máximo trofeo y en escena entró la Selección de España. Bajo la dirección técnica de Luis de la Fuente, llega de ganar la última Eurocopa en 2024 y, con el paso del tiempo, potenció sus filas; sin embargo, hay un nombre que destaca más, a pesar de su corta edad: Lamine Yamal. Precisamente, el delantero de Barcelona fue elogiado por el DT de ‘La Roja’ y comparó su proyección con la categoría de jugadores como Lionel Messi, Diego Armando Maradona y Cristiano Ronaldo.

“Todos confiamos en que el crecimiento y el margen de mejora que tiene es fantástico. No sabemos hasta dónde puede llegar. Messi es un futbolista excepcional y Lamine tiene posibilidades de conseguirlo”, inició el DT - en diálogo con 60 minutos- en relación al desarrollo de Lamine Yamal en los últimos años.

A su vez, se animó a soltar una comparativa en cuanto a lo que puede alcanzar en las próximas temporadas: “Si dentro de diez años no tiene lesiones, ningún contratiempo y juega con normalidad, puede llegar a ser un jugador de época como Messi, Maradona o Cristiano“.

De la Fuente es uno de los testigos de la evolución de Lamine Yamal porque lo tuvo desde las divisiones menores. El estratega dio el salto a la selección mayor para seguir también la secuencia de algunos jugadores jóvenes que, con el paso de los años, se han ido ganando el puesto.

Lamine Yamal es una de las estrellas del FC Barcelona (Crédito: FC Barcelona)

“Lo conozco desde que tiene 16 años. Sigue siendo un joven. Hemos tenido una relación muy cercana. Muchas conversaciones, casi de padre a hijo. Eso lo valora y lo ha agradecido siempre con respeto”, contó resaltando las actitudes del delantero de 18 años.

En esa misma línea, agregó que no es esquivo a las recomendaciones con el afán de mejorar su nivel: “Él escucha mucho cuando tratas de ayudar. Siempre trato de ayudarlo. Tenemos una relación muy fluida, con mucha cercanía, y seguro que de aquí al futuro lo vamos a seguir teniendo igual”.

Por otro lado, De la Fuente buscó deslindar cualquier tipo de presión por ganar el Mundial 2026, a pesar de tener una selección competitiva. Para el DT, no es necesario alardear este tipo de situaciones, sin dejar de ser conscientes que pueden llevarse la máxima corona por segunda vez en su historia.

“No vamos alardeando de ser favoritos. Nos enorgullece que nos cataloguen de esa manera. Es la mejor manera, externamente, de decir que España hace las cosas bien, que tiene un gran equipo y que tiene opciones. De ahí a ser campeón hay un trecho,” aunque aseguró que estarán “en disposición de pelearlo”.

Luis de la Fuente fue presentado como nuevo DT de España a finales del 2022. (Getty Images)

