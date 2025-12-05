Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps se enfrentan este sábado 6 de diciembre, en el cruce válido por la final de la Major League Soccer (MLS). En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Chase Stadium de Fort Lauderdale (Florida) donde los dirigidos por Javier Mascherano parten como favoritos para quedarse con la máxima corona. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Inter Miami ha alcanzado su mejor nivel en la postemporada, ganando la final de la Conferencia Este con una victoria dominante por 5-1 sobre NYCFC. En total, cuentan con 17 goles en cinco partidos de playoffs, mostrando una capacidad goleadora excepcional, poniéndose el rótulo de candidatos.

Lionel Messi ha sido la estrella indiscutible, estableciendo un récord de la liga con 13 contribuciones de gol (6 goles, 7 asistencias) en el marco de los playoffs, participando directamente en el 76% de los goles de su equipo. El astro argentino, podría ser clave en la final.

Vancouver llega a su primera final de la MLS Cup en la historia del club tras derrotar a San Diego FC 3-1 como visitante en la final de la Conferencia Oeste. Su proyecto, liderado por el entrenador Jesper Sorensen, es reconocido por su equilibrio táctico y su capacidad para mantener un ritmo de juego alto.

Brian White es su máximo goleador, y la experiencia del veterano Thomas Müller será crucial en el ataque. Se espera un partido intenso y físico, con ambos equipos mostrando un estilo de juego que prioriza la presión alta y un enfoque agresivo en el mediocampo.

Vancouver ya venció al Inter Miami dos veces a principios de 2025 en la Copa de Campeones de la Concacaf (global 5-1), pero los expertos señalan que el equipo actual de Miami es diferente y está mejorado, especialmente con la presencia de Messi y Allende en su mejor momento de forma en los playoffs.

Todos los ojos estarán puestos en el enfrentamiento entre el capitán argentino Lionel Messi y la leyenda alemana Thomas Müller, quienes lideran a sus respectivos equipos en esta final. Solo uno de ellos podrá lograr su primer título en tierras estadounidenses.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs Vancouver Whitecaps?

Inter Miami vs Vancouver Whitecaps está programado para este sábado 20 de septiembre desde las 2:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 4:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 3:30 p.m.; en México a la 1:30 p.m.; y en España a las 8:30 p.m.

¿En qué canales ver Inter Miami vs Vancouver Whitecaps?

Inter Miami vs Vancouver Whitecaps se disputará en el Chase Stadium, con la transmisión exclusiva de Apple TV para Latinoamérica, a través del MLS Season Pass. En suelo argentino también se podrá ver por la misma señal. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿Dónde juegan Inter Miami vs Vancouver Whitecaps?





TE PUEDE INTERESAR