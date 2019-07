Seguir hoy, Perú vs. Brasil: conoce cómo ver por TV y dónde descargar links gratis para ver la final

Perú y Brasil juegan por el título de la Copa América 2019 en el Maracaná de Río de Janeiro. El encuentro inicia a las 15:00 horas y será transmitido en vivo vía América TV, América TVGO, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes. A su vez, no olvides que Depor te traerá el minuto a minuto del encuentro que definirá al campeón del certamen continental.

La bicolor llega a este determinante partido tras ganar a su clásico rival, Chile , por 3-0 en las semifinales del torneo continental, dejando a ‘La Roja’ sin posibilidades de defender su corona.

En aquel encuentro, Edison Flores (21’), Yoshimar Yotún (38’) y Paolo Guerrero (90+1’) anotaron para Perú , pero la gran figura del compromiso fue Pedro Gallese , el arquero nacional que se convirtió en una verdadera ‘muralla’ para impedir que entrara una pelota a su arco.

▷ VER FÚTBOL EN VIVO: detalles sobre la Copa América 2019 para seguir EN DIRECTO los partidos



▷ ¿Juega 'Oreja' Flores? Alineaciones de Perú y Brasil para la gran final de la Copa América 2019

Perú vs. Brasil: todos esperamos una gran actuación de Pedro Gallese. (América TV)

Debido a dicha victoria, la escuadra dirigida por Ricardo Gareca obtuvo su pase a la final de la Copa América 2019 , instancia donde se volverá a ver con Brasil , pues en la tercera y última fecha del Grupo A, la bicolor y la ‘Verdeamarela’ chocaron y el compromiso acabó con goleada a favor del país anfitrión (5-0).

Si bien el antecedente más reciente no es favorable para el ‘equipo de todos’ , lo cierto es que el conjunto nacional pudo dar vuelta a la página rápidamente luego de esa derrota y ahora goza de más confianza, sobre todo tras dejar en el camino a selecciones que eran candidatas al título ( Uruguay en cuartos de final y a Chile en semifinales), por lo que no dudará en buscar su tercera consagración en el torneo este domingo 7 de julio en el estadio Maracaná.

La última vez que Perú clasificó a una final de Copa América fue hace 44 años, en 1975. Aquel entonces salió campeón por segunda vez en su historia tras vencer 1-0 a Colombia en el tercer y decisivo partido. Antes de dicha hazaña, se quedó con el título en 1939.



(AFP) Perú goleó 3-0 a Chile en las semifinales de la Copa América 2019. (AFP) AFP

▷ VER FÚTBOL EN VIVO: detalles sobre la Copa América 2019 para seguir EN DIRECTO los partidos



▷ Guía de la Copa América 2019: fecha, horarios y cómo ver la final entre Perú vs. Brasil en el Maracaná

Brasil , por otro lado, no llega a esta instancia del certamen continental desde que se coronó en Venezuela 2007, venciendo a su clásico rival, Argentina , 3-0. Curiosamente, en la presente edición, para acceder al partido por la gloria, la ‘Canarinha’ tuvo que ganar 2-0 a la ‘Albiceleste’ por las semifinales.

Dicho resultado incrementó una estadística notable para el conjunto que dirige Tite , pues en la Copa América 2019 no tiene ninguna derrota, ni goles en contra.

A ello, se le suma el hecho que Brasil , ocho veces campeón del torneo, siempre se coronó cuando la competición se desarrolló en su territorio (lo hizo en 1919, 1922, 1949 y 1989).

Para el duelo con Perú por la final de la Copa América 2019 , Tite recuperó al lateral Filipe Luís , quien estuvo ausente en el 2-0 ante Argentina el pasado martes en Belo Horizonte por problemas musculares. A su vez, el golero Alisson superó un trauma en la parte baja de la espalda y será el ‘1’ el domingo.

Quien no será tenido en cuenta es el volante Willian , afectado por una lesión muscular en el bíceps femoral derecho durante el juego ante la ‘Albiceleste’.

"Va a ser una gran final, un juego muy difícil, no podemos pensar que ya ganamos, hay que jugar. Una final no se juega, una final se gana, no importa como sea", aseguró el volante Casemiro , según apunta la agencia AFP.

El partido entre Perú y Brasil , que se jugará en el estadio Maracaná y será dirigido por el árbitro chileno Roberto Tobar, marcará el cierre de una Copa América 2019 con estadios mundialistas casi a medio ocupar, críticas a los estados de los campos y la explosión de furia de Lionel Messi por fallos arbitrales.



(AFP) Brasil venció 2-0 a Argentina en las semifinales de la Copa América 2019. (AFP) AFP

▷ Jorge Valdano tildó de 'viejo' a Paolo Guerrero y Varsky no se guardó nada



▷ ¡Te erizará la piel! La carta de un hincha uruguayo a Perú previo a la final de la Copa América 2019

Edison Flores y André Carrillo podrán estar en el Perú vs. Brasil

Edison Flores y André Carrillo podrán estar en la final entre Perú vs. Brasil , pese a que ambos terminaron con molestias tras el duelo con Chile en las semifinales de la Copa América 2019.

El ‘Orejas’ , en el choque con ‘La Roja’ , fue sustituido a los 50 minutos por un golpe en el tobillo derecho que lo obligó a someterse el jueves a una resonancia magnética. El viernes realizó trabajos diferenciados, pero estará a punto para el partido del domingo.

La ‘Culebra’ , en tanto, reemplazado a los 71’ por calambres, también se hizo exámenes y éstos no arrojaron lesiones musculares, quedando apto para el choque en el Maracaná.



Paolo Guerrero junto a Edison Flores y André Carrillo durante el choque con Chile por las semifinales de la Copa América 2019. (AFP) Paolo Guerrero junto a Edison Flores y André Carrillo durante el choque con Chile por las semifinales de la Copa América 2019. (AFP) Paolo Guerrero junto a Edison Flores y André Carrillo durante el choque con Chile por las semifinales de la Copa América 2019. (AFP)

Perú vs. Brasil: alineaciones posibles

Perú : Pedro Gallese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Christian Cueva, Edison Flores y Paolo Guerrero.

DT: Ricardo Gareca.

Brasil : Alisson, Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luís, Arthur, Casemiro, Philippe Coutinho, Gabriel Jesús, Roberto Firmino y Everton.

DT: Tite.



La pelota que se usará en el Perú vs. Brasil por la final de la Copa América 2019. (AFP) La pelota que se usará en el Perú vs. Brasil por la final de la Copa América 2019. (AFP) La pelota que se usará en el Perú vs. Brasil por la final de la Copa América 2019. (AFP)

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido por la Copa América 2019?

Perú: 15:00 horas vía América TV, América TVGO, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

México: 15:00 horas (en Ciudad de México) vía Univision TDN, ESPN 2, ESPN Play, Azteca 7, Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Argentina: 17:00 horas vía TyC Sports, TyC Sports Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Brasil: 17:00 horas (en Brasilia) vía Globo, GloboEsporte.com, SporTV y SporTV Play

Colombia: 15:00 horas vía Caracol TV, Caracol Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Chile: 16:00 horas (en Santiago) vía Canal 13, CDF HD, TVN, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Ecuador: 15:00 horas (en Quito) vía Canal del Fútbol, Teleamazonas, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Uruguay: 17:00 horas vía vera+, TCC, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Paraguay: 16:00 horas vía RPC y Tigo Sports

Venezuela: 16:00 horas vía Venevision, TVes, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Bolivia: 16:00 horas vía Bolivia TV y Tigo Sports



Links para descargar gratis y ver la final de la Copa América 2019

Transmisión EN VIVO ONLINE para Perú



▷ VER AQUÍ partido de la Copa América en vivo online vía Streaming en Perú



▷ VER AQUÍ partido de la Copa América en vivo online vía Streaming en Perú por ANDROID



▷ VER AQUÍ partido de la Copa América en vivo online vía Streaming en Perú por iOS

Transmisión EN VIVO ONLINE para Colombia



▷ VER AQUÍ partido de la Copa América en vivo online vía Streaming en COLOMBIA



▷ VER AQUÍ partido de la Copa América en vivo online vía Streaming en COLOMBIA por ANDROID



▷ VER AQUÍ partido de la Copa América en vivo online vía Streaming en COLOMBIA por iOS

Transmisión EN VIVO ONLINE para Argentina



▷ VER AQUÍ partido de la Copa América en vivo online vía Streaming en ARGENTINA



▷ VER AQUÍ partido de la Copa América en vivo online vía Streaming en ARGENTINA por ANDROID



▷ VER AQUÍ partido de la Copa América en vivo online vía Streaming en ARGENTINA por iOS

Transmisión EN VIVO ONLINE para Latinoamérica



▷ VER AQUÍ partido de la Copa América en vivo online vía Streaming para toda Latinoamérica



▷ VER AQUÍ partido de la Copa América en vivo online vía Streaming para toda Latinoamérica en ANDROID



▷ VER AQUÍ partido de la Copa América en vivo online vía Streaming para toda Latinoamérica en iOS