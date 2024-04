Este jueves 25 de abril de 2024, Barcelona SC y Sao Paulo se enfrentarán en la tercera jornada del Grupo B de la Copa Libertadores. El duelo tendrá lugar en el Estadio Monumental Banco Pichincha en Guayaquil y se anticipa como un enfrentamiento crucial, dado que ambos equipos buscan una victoria que podría catapultar al ganador al liderato del grupo, a pesar de la irregularidad que han presentado hasta ahora. A continuación, encontrarás toda la información necesaria, como horarios y canales de transmisión del cojo, para seguir de cerca este emocionante encuentro.

El viernes pasado, el Barcelona perdió a su entrenador, Diego López, de Uruguay. En su reemplazo, el próximo lunes llegará Ariel Holan, argentino. Hasta ahora, los ecuatorianos solo han conseguido dos puntos en el certamen. En sus encuentros hasta la fecha, empató 1-1 como visitante contra Cobresal de Chile y 2-2 como local frente a Talleres de Córdoba.

En la Liga Pro, bajo la dirección de López, el Ídolo se posicionó en el sexto lugar con 14 puntos, seis menos que el líder, Aucas. Sin embargo, el cuadro tiene duelos pendientes contra Universidad Católica y Liga Deportiva Universitaria de Quito. Debido a esto, en el choque copero, el argentino Germán Corengia, quien fue contratado este año como Director Deportivo del club, asumirá temporalmente el rol de DT.

En la vereda del frente, Sao Paulo, con tres puntos en su haber, tomó la decisión la semana pasada de relevar al técnico Thiago Carpini, quien estuvo al mando de la escuadra durante los últimos tres meses. En su lugar, presentaron al argentino Luis Zubeldía. Este estratega tiene un historial destacado, ya que en 2023 hizo historia al ganar tanto el título de la Liga Pro como el de la Copa Sudamericana con LDU.

En el conjunto brasileño, Carpini no logró cumplir con las expectativas del Tricolor. En el torneo local de este año, sufrieron una derrota por 1-2 ante Fortaleza y por 2-1 contra Flamengo. Sin embargo, lograron recuperarse en la última jornada al vencer por 0-3 en su visita al Atlético Goianiense. En la tercera fecha se encuentran en el puesto 14 de 20.

¿A qué hora juegan Barcelona SC vs. Sao Paulo por Copa Libertadores?

El encuentro entre Barcelona SC vs. Sao Paulo, por la tercera jornada del Grupo B de la Copa Libertadores, empezará a las 7 de la noche en países como Perú, Colombia y Ecuador. En Chile y Paraguay desde las 8:00 p.m. Mientras que en países como Argentina, Uruguay y Brasil podrá verse a partir de las 9:00 p.m.

¿En qué canales ver Barcelona SC vs. Sao Paulo por Copa Libertadores?

El partido entre Barcelona SC vs. Sao Paulo podrá verse a través de ESPN, STAR Plus y FOX SPorts, señales oficiales de la Copa Libertadores 2024 para América Latina. Asimismo, recomendamos no verlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que Depor te brindará las incidencias del cotejo.





