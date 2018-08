Atlético Nacional vs. Atlético Tucumán chocan ( EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | LIVE) por el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores 2018 en el Estadio Monumental José Fierro de Tucumán, Argentina. El encuentro se realizará este jueves 9 de agosto desde las 19:45 horas para el Perú y Colombia, y será transmitido por la señal de FOX Sports 2 para toda Latinoamérica. No te pierdas del minuto a minuto por Depor.com.

Atlético Nacional vs. Atlético Tucumán: horarios en el mundo

País Hora Canal Perú 7:45 p.m. FOX Sports 2 Colombia 7:45 p.m. FOX Sports 2 Argentina 9:45 p.m. FOX Sports 2 Chile 9:45 p.m. FOX Sports 2 México 9:45 p.m. Ecuador 9:45 p.m. FOX Sports 2 Nueva York ( USA ) 8:45 p.m. California ( USA ) 5:45 p.m.

Así llegan ambos equipos para el presente encuentro de octavos de final. Atlético Tucumán, un novel que ya dio más de una sorpresa en su corto recorrido internacional, recibirá el jueves al colombiano Atlético Nacional, en partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores de América.



El conjunto 'paisa' viene de finalizar en lo más alto del Grupo B con 10 puntos del certamen continental, aunque con el mismo puntaje que reunió Atlético Tucumán.



Pese a cumplir una campaña similar 'el Decano' terminó como escolta del paraguayo Libertad en el Grupo C, no obstante se dio el lujo de dejar fuera de carrera a otros históricos coperos como el uruguayo Peñarol y el boliviano The Strongest.



Con apenas dos participaciones, el equipo del norte argentino también había sorprendido en 2017, cuando entró en la Copa desde las rondas previas luego de eliminar a El Nacional con un histórico 1-0 en Quito y al colombiano Junior, aunque luego no avanzó en la etapa de grupos, algo que sí consiguió en esta edición.



El receso mundialista marcó un período de varios cambios en Atlético Tucumán, que para esta temporada sumó nombres experimentados, entre ellos Juan Mercier, Mauro Matos y Ricardo Noir, pero también realizó una fuerte depuración de su plantel, con 14 jugadores que hicieron las valijas.



Además de mantener a figuras emblemáticas como el arquero Cristian Lucchetti y el delantero Luis 'Pulga' Rodríguez, el 'Decano' se ilusiona con estar por primera vez entre los ocho mejores de la Copa Libertadores.



Mientras el equipo tucumano viene de acceder a los octavos de final de la Copa Argentina con un sólido triunfo sobre Huracán (2-0), Atlético Nacional intentará mejorar su imagen.



Conducido por el argentino Jorge Almirón, nombrado como preferido del presidente argentino Mauricio Macri para suceder a Jorge Sampaoli en la selección albiceleste, el equipo 'verdolaga' ya se instaló en Tucumán, con una delegación que incluyó al legendario exarquero René Higuita.



Atlético Nacional vs. Atlético Tucumán: posibles alineaciones

Atlético Tucumán : Lucchetti; Román, Bianchi, Cabral, Risso Patrón; Acosta, Mercier, Aliendro, Noir; Luis Rodríguez y Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielinski.



Atlético Nacional: Monetti: Palacios, Aguilar, Henríquez o Braghieri y Machado: Campuzano, Castellani, Ramírez: Yerson Candelo, Lucumi y Moreno. DT: Jorge Almirón.

FUENTE: AFP