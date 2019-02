Adiós a la Libertadores: la CONMEBOL respondió reclamo de Barcelona SC

La Cámara de Apelaciones de la CONMEBOL le respondió al Barcelona SC a raíz de su reclamo en la fase 2 de la Copa Libertadores 2019. El cuadro de Guayaquil queda eliminado, de esta manera, pese al reclamo que hicieron a raíz del caso del mediocampista colombiano Sebastián Pérez, jugador de la discordia por la que Defensor Sporting ganó (3-0) en la mesa



Un duro golpe recibió a mitad de semana Barcelona al ser eliminado en mesa de la segunda fase de las rondas previas de la Copa Libertadores. El cuadro 'Torero' realizó una mala inscripción y Defensor Sporting se vio beneficiado.





La respuesta de la CONMEBOL a Barcelona SC. La respuesta de la CONMEBOL a Barcelona SC.

Un punto para cada uno. Barcelona SC no pudo superar a Macará y ambos terminaron igualando sin goles en Ambato por la segunda jornada de la Liga Pro de Ecuador 2019. El popular 'Coloso de América' se quedó con las ganas de sumar de a tres en su visita al estadio de Bellavista. Será para la próxima.



Pese a que Barcelona SC intentó defenderse por el caso, no tiene tiempo que perder en la Liga Pro. El elenco guayaquileño intentó alargar a dos su racha de victorias tras golear 5-2 a El Nacional en el inicio del campeonato. Sin embargo, esta vez la suerte no estuvo de su lado.