Un repudio para el fútbol, para el programa y para personas que instan a la violencia en lugar de la paz en los estadios de fútbol. Hay que respetar al rival, a los jugadores en el campo y no a pedir “una guerra” en el campo. Para eso está la entrega y la lucha, pero no el odio y la agresión. En medio de la previa del Boca Juniors vs. Cruzeiro , un periodista brasileño pisó la camiseta xeneize, pidiendo entrega y energía a sus compatriotas en el duelo.



Bate Papo Esportivo es un programa de deportes brasileño de Belo Horizonte. Y en medio de su emisión del pasado miércoles, el periodista Rodrigo Genta tuvo una repudiable acción que se ha vuelto viral en las redes sociales. El brasileño sacó una camiseta de Boca Juniors y anunció: "Les voy a decir lo que tienen que hacer este jueves, pisar y masacrar a Boca".



Eso al tiempo que la tiraba al piso y la pisaba. En Brasil se toman el cruce de este jueves como una final y esa inexplicable situación se sumó a los fuegos artificiales que los jugadores del ‘Xeneize’ debieron soportar en el hotel durante la noche previa. Cruzeiro lucha por el pase a las semifinales de la Copa Libertadores, en donde se le recuerda dos finales: el partido contra Estudiantes de la Plata de Verón y el duelo frente a Sporting Cristal.



Boca Juniors, por su parte, busca asegurar su pase a las semifinales del torneo, así como hace dos días lo hizo el rival en Argentina: River Plate. Ya no falta nada para las semifinales.