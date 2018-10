Que todo sea en paz, nada de violencia. Ni en Brasil, ni en Argentina, ni en el mundo. El fútbol es un espectáculo para el deleite, no para agredir a los equipos y rivales. En la previa del Boca Juniors vs. Cruzeiro , algunos sectores de la prensa han actuado de forma vil.



No sólo será difícil dentro de la cancha para los jugadores, sino también por el clima que se respira afuera. Después de que los jugadores de Boca Juniors no hayan dormido bien por las bombas de estruendo, ahora se suma la tapa de un diario de Minas, la región donde se encuentra Belo Horizonte. Y muy mal la verdad…



¿Qué dice la portada de Super Esportes? El título es "Aatacaar!", y acompaña el dibujo de una bestia —el apodo del equipo— con la camiseta del Cruzeiro, cargando armas y disparando. Además, califican el duelo ante el ‘Xeneize’ como "La batalla del Minerao".



La historia de los equipos argentinos cuando van a Brasil suele ser difícil, tal como le pasó a Independiente ante Santos en esta misma Copa Libertadores, o con Flamengo en la Sudamericana. Que sea en paz, esperemos. Por el bien del fútbol.



La portada en Belo Horizonte para el partido de la Copa. La portada en Belo Horizonte para el partido de la Copa Libertadores.