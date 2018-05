Carlos Tevez se toma muy en serio el tema de las rivalidades. El atacante lo demostró previo al choque entre Boca Juniors y Junior por la fecha 5 del grupo 8 de la Copa Libertadores 2018. Teófilo Gutiérrez puede dar fe de ello.

Como en todos los partidos, los equipos forman frente a la tribuna principal. Luego, la formación titular de los visitantes saluda a los árbitros y al conjunto anfitrión. Todo iba bien en el Metropolitano de Barranquilla.

Sin embargo, Carlos Tevez , último en la fila de Boca Juniors, dejó con la mano estirada a Teófilo Gutiérrez , el primero en Junior de Colombia. El acto fue transmitido por el canal que tiene los derechos de la Copa Libertadores 2018.

La rivalidad entre los jugadores inició en la temporada 2016-17, cuando el 'cafetero', quien defendía los colores de Rosario Central, festejó un gol en La Bombonera haciéndose la banda del Millonario, de River Plate.

"No me sorprende lo de Teo (Gutiérrez) , no era necesario, pero sabemos qué clase de jugador es, y que esto es normal en él", comentó Carlos Tevez en ese momento. Desde entonces, el jugador de Boca Juniors no puede ver ni en pintura al colombiano.