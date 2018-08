No perdona nada en el área. Ramón Ábila es un cazador, un ‘9’ letal. A los siete minutos del Boca Juniors vs. Libertad , el ex delantero de Huracán fusiló al arquero para poner el primero del partido en la ‘Bombonera’. Festeja todo el hincha xeneize. Se viene Boca en la presente edición de la Copa Libertadores.



Llega un tiro de esquina desde la banda derecha. El balón entra el corazón del área sin que ningún jugador pueda conectar al arco o despejar fuera del área. En ese momento, en un cruce entre algunos jugadores de Boca Juniors como Libertad, Ramón Ábila se encuentra la pelota y fusila al arquero para estallar así a todo un estadio que canta a todo pulmón.



Boca Juniors enfrenta a Libertad por el partido de ida de los octavos de final de Copa Libertadores 2018. El partido de vuelta, a jugarse en Asunción de Paraguay, se realizará el 30 de agosto. Un partido durísimo para los guaraníes. Es Boca.



Boca Juniors también enfrentará al Barcelona por el Trofeo Joan Gamper. El partido se disputará el 15 de agosto en el Camp Nou.