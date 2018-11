Boca Juniors y River Plate jugarán este mes, por primera vez en su historia, una final de Copa Libertadores. Y en esta edición, en el equipo 'millonario', se encuentra en lista un jugador que pasó por Alianza Lima hace una década y que en dos semanas podría coronarse en el máximo torneo continental.



Hablamos de Enrique Bologna, segundo arquero de River Plate y que en 2008 se puso la camiseta de los íntimos por toda una temporada. Experto para los penales, la gente del equipo del pueblo no olvida el paso del argentino por Matute.

Bologna llegó a River Plate en 2016 y alternó en varios partidos de Copa Argentina y Superliga. Sin embargo, hay que especificar que el exportero blanquiazul nunca fue un indiscutible en tienda 'millonaria'. Hoy, Franco Armani es el dueño del arco.

Más del Boca Juniors vs River Plate

La final soñada de la Copa Libertadores entre Boca Juniors vs. River Plate será histórica no solo porque será la primera vez que los equipos más populares de Argentina definan al campeón de América, sino porque será la última en la que el campeón se definirá en partidos de ida y vuelta y a continuación te contamos todos los detalles de ambos cotejos.



Hay que resaltar que la final entre Boca Juniors vs. River Plate tiene a los 'Millonarios' con mejor puntaje en la tabla general del torneo que los 'Xeneizes', por ende, la primera final se jugará en La Bombonera y la vuelta en el Monumental.