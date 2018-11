Increíble, aunque parezca. A horas de jugarse el Boca Juniors vs. River Plate , Leonardo Ponzio le pidió a Marcelo Gallardo estar en la final de ida de la Copa Libertadores. El ‘Muñeco’ se encuentra suspendido por las próximas tres fechas, pero eso pareció no importarle a uno de los referentes del equipo ‘Millonario’, que desea contar con su técnico en La Bombonera. Como se ha dicho, Gallardo no estará presente ni siquiera en el estadio, puesto que verá el partido al lado de Enzo Francescoli en el Monumental de Núñez.



Así lo reveló un periodista de TyC Sports. "Tengo entendido que Ponzio le pidió a Gallardo estar hoy en el banco de suplentes", indicó Juan Cortese. El pedido quedará en una mera anécdota, dado que Gallardo esperará al plantel en el Monumental al término de los 90 minutos de juego en La Bombonera. No habrá ninguna movida de parte del técnico del ‘Millo’.



En cuanto a lo puramente deportivo, el Boca de Guillermo Barros Schelotto despliega el temperamento del volante Pablo Pérez, quien entrenó diferenciado toda la semana por una lesión, la calidad técnica del colombiano Wilmar Barrios y los goles de Ramón 'Wanchope' Ábila, Darío Benedetto o Cristian Pavón.



El poder de River, del DT Marcelo Gallardose asienta en la fortaleza defensiva de Jonathan Maidana y Javier Pinola, los talentos de Gonzalo 'Pity' Martínez o Exequiel Palacios, y los goles del colombiano Rafael Santos Borré o de Lucas Pratto.



Gallardo se quedará en el Monumental para seguir el partido, por una sanción de la Conmebol que le prohibe dar directivas técnicas o acercarse a la Bombonera durante los 90 minutos.