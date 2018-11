Boca Juniors y River Plate paralizan este sábado al planeta fútbol con la final de la Copa Libertadores 2018. Y uno de los hinchas que estará más atento al partido del siglo es el 'Tano' Pasman, aquel ocurrente seguidor de los 'Millonarios' que saltó a la fama por su intensa forma de vivir los 'matches'.



Precisamente en la previa de este Boca vs River, Pasman ha revelado que, debido a su avanzada edad, ha tenido que tomar algunas precauciones para no sufrir ningún revés en su salud. Acudió al doctor para chequearse ya que tiene antecedentes de una isquemia.

“Estoy nervioso y ansioso. Estos partidos yo los sufro. Tengo un nivel de stress nada bueno. ¿Qué me hice? Un electro, la presión, y veré qué tomar en la previa al partido. Tuve una isquemia viendo River-Boca en 2014. Así que...", dijo el 'Tano' en diálogo con 'América TV'.



"Antes de un partido trascendente, mi mujer me pide que tome recaudos y sobrellevar ésto, que es una gesta deportiva. Puedo tener una alegría gigante o una tristeza enorme. Pero la vida sigue”, agregó Pasman sobre la final de la Copa Libertadores.



Hay que recordar que el Boca vs River está programado para las 3 de la tarde (hora peruana) y será transmitido para toda América Latina a través de la señal de FOX Sports.