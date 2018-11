No lo puede creer, así como otros fanáticos ‘Xeneizes’ en medio del Boca Juniors vs. River Plate. El hermano de Dario Benedetto , Tucky, mandó su descargo en las redes sociales, luego de que se conociera la decisión de la CONMEBOL sobre el ‘castigo’ del equipo ‘Millonario’. Tan solo cuatro partidos de sanción para Marcelo Gallardo, en lo que el hermano explotó en una historia de Instagram, mostrando así que se ya se juega el Superclásico.



El comité disciplinario de la Conmebol comunicó la noche del sábado su decisión de "rechazar el reclamo presentado por Gremio" de Brasil. Se confirmó el resultado de 2-1 a favor de River en el partido vuelta en Porto Alegre. En la ida había perdido 1-0.



Los 'gaúchos' querían los puntos y pasar a la final. Pedían un castigo para River Plate por supuesta complicidad del club por una inconducta de Marcelo Gallardo. El entrenador desobedeció la prohibición de comunicarse con sus jugadores.



"Recibo esta noticia con enorme decepción, por no decir una sospecha de que la Conmebol ni siquiera contempló castigar a River", reaccionó el presidente de Gremio, Romildo Bolzan.



Cuando River perdía 1-0, Gallardo pasó instrucciones por handy a su asistente Matías Biscay. Y en el entretiempo, bajó del palco a los vestuarios y arengó a los futbolistas. Lo tenía prohibido porque un jugador suyo tardó en regresar al campo de juego para el segundo tiempo en el Monumental.



La Conmebol le prohibió ahora entrar al estadio en el primer partido. En la revancha podrá ir a un palco del Monumental pero le advirtió que si reincide la pena será con agravante.



