¿Lo habrá hecho para ver el Superclásico de Boca Juniors vs. River Plate ? En Argentina solo se habla de ese partido, en Sudamérica, también. Los xeneizes y millonarios se enfrentarán en el partido de ida de la final de la Copa Libertadores de América y, en medio de la previa, en Rusia se piensa que Leandro Paredes se hizo expulsar para ver el partido desde su casa.



El ex jugador de River Plate, que forma parte del plantel de Zenit de San Petersburgo, fue expulsado por doble amarilla a los 83 minutos del duelo frente a Akhmat. Los locales ganaban por la mínima diferencia tras un gol de penal de Claudio Marchisio y tuvieron problemas cuando el volante argentino vio la roja en los minutos finales.



Ahora, con el triunfo bajo el bolsillo, los fanáticos del Zenit piensan que Paredes se hizo expulsar para ver la final del Boca-River desde su casa y no viajar así a Moscú. El domingo, el Zenit se mide ante el Lokomotiv de Jefferson Farfán y el equipo. En ese sentido, Leandro tendría que haber concentrado y no estar desde su casa viendo el Superclásico.



Boca Juniors y River Plate se enfrentan este sábado desde las 3 p.m. (hora peruana) en el partido de ida de la Copa Libertadores. Ya se vive a mil todo.