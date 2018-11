Todos contaban las horas para ver la final soñada, el Boca Juniors vs. River Plate en la ida por el título de la Copa Libertadores 2018, pero esta se suspendió y la noticia repercutió a nivel mundial. EL partido que todos querían cambiará de fecha por culpa de una intensa lluvia.

Los principales medios informativos de España, México o Colombia hacían eco con profundo malestar de la suspensión del clásico por causas climáticas. El Boca Juniors vs. River Plate estaba programado para jugarse este sábado desde las 17 horas (hora local, 3:00 pm. hora peruana) pero la lluvia lo impidió.

El fuerte temporal que azotó Buenos Aires inundó la cancha de La Bombonera y, como quedó demostrado por los árbitros, la pelota no podía rodar ni mucho menos dar bote. Simplemente no se podía jugar y el juez Roberto Tobar decidió suspender el Boca Juniors vs. River Plate.

¿Este domingo será el día? Todos esperan que sí, aunque el Servicio de Meteorología de Argentina diga que las lluvias pueden repetirse. La final tiene programación, pero la lluvia está ganándole por goleada al Boca Juniors vs. River Plate.