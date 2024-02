Bragantino vs. Águilas Doradas EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE en el Estadio Nabi Abi Chedid por el partido de vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores 2024. El compromiso está programado para el martes 27 de febrero desde las 7:30 de la noche (hora de Colombia y Perú) y será transmitido por ESPN y Star Plus para Latinoamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. En esta nota de Depor te damos el minuto a minuto más completo, con todas las incidencias, estadísticas, goles, tarjetas amarillas y rojas. Entérate aquí de los canales de TV y horarios del partidazo.

Bragantino vs. Águilas Doradas: se enfrentan por la Copa Libertadores. (Video: @AguilasDoradas)