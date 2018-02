El delantero Lautaro Martínez marca tres goles en una noche soñada y Racing comenzó el martes su campaña dentro del Grupo 5 de la Copa Libertadores con una victoria 4-2 sobre Cruzeiro.



El resultado final no refleja un vibrante y parejo encuentro, pero los delanteros brasileños desperdiciaron oportunidades claras que le hubieran permitido una mejor actuación en el marcador. El cuadro argentino se salvó en dos ocasiones por disparos a los palos en llegadas que parecían seguras.



Mira el resumen del partido Racing-Cruzeiro con hat-trick de Lautaro Martínez. (AFP / YouTube)

"No me gustó el partido que hice, más allá de los tres goles. Perdí muchas pelotas, por eso me voy muy enojado, pero feliz porque el equipo ganó", dijo Lautaro Martínez al término del encuentro.



El inconforme goleador abrió el tanteador al minuto 14 con un toque corto en el área chica, en una jugada en la que los jugadores brasileños reclamaron posición adelantada.



El uruguayo Giorgian de Arrascaeta empató el partido a los 29 minutos con un cabezazo. De Arrscaeta estuvo a punto de volver a marcar al minuto, pero su tiro se estrelló en el palo.



El empate parecía el lógico resultado de la primera mitad, pero Lautaro Martínez volvió a aprovechar una pelota disputada en el área rival, para colocar el 2-1 para los locales. Cruzeiro inició la segunda mitad acorralando a los locales, pero Rafinha estrelló en el travesaño un tiro que parecía destinado a gol.



En el peor momento de Racing, nuevamente apareció Lautaro Martínez a los 62 minutos, esta vez con un cabezazo cruzado tras un tiro de esquina que amplió el marcador a 3-1.



Siete minutos después Robinho ejecutó con maestría un tiro libre, con una curva perfecta por sobre la barrera, para acercar nuevamente a Cruzeiro