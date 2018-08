La eliminación de Santos de la Copa Libertadores 2018 por la alineación indebida de Carlos Sánchez se ha convertido en una desgracia para el 'Paixe'. La dirigencia ha adelantado que tienen en sus planes recurrir hasta el TAS, aunque de momento lo que han hecho es cortar una cabeza de los responsables.



Se trata de Felipe Nobrega, un dirigente a cargo del registro de jugadores del Santos al que el club ha despedido apenas se concretó la eliminación en los octavos de final de la Copa Libertadores por un global de 3-0 ante Independiente de Avellaneda.

Nobrega falló en su trabajo que consistía en verificar la correcta inscripción de los jugadores. En el caso de Carlos Sánchez, no advirtió que el futbolista uruguayo arrastraba una suspensión de tres partidos desde la Copa Sudamericana de 2015, cuando todavía jugaba para River Plate.



Hay que recordar que este error que el Santos cometió en Avellaneda la semana pasada hizo que Independiente reclamara los puntos del partido ante Conmebol, órgano que tras analizar el caso decidió fallar en favor de los argentinos con 3-0.



En el partido de vuelta, el equipo brasileño no pudo darle vuelta al resultado en un partido de que no terminó de jugarse debido a una brutal batalla entre policías y barristas del cuadro local.