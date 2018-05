La Copa Libertadores ofrece en la penúltima semana de la fase de grupos, entre el 15 y el 17 de mayo, un banquete de once partidos en el que nueve equipos pueden matricularse en los octavos de final, entre ellos Boca Juniors, Independiente y Gremio, actual campeón.



Pero Boca Juniors, bicampeón de la Superliga argentina, puede también quedar eliminado ya que el Grupo H vivirá su última jornada y el 'Xeneize' es tercero con 6 puntos, detrás del ya clasificado Palmeiras, líder con 13, y del Atlético Junior colombiano, segundo con 7.



Para evitar el fiasco de quedar afuera, Boca Juniors necesita vencer en La Bombonera al ya eliminado Alianza Lima y esperar que Palmeiras gane o empate frente al Junior, porque asimismo le dirá adiós al torneo inclusive si derrota al cuadro peruano, pero en el campo del 'verdao' hay victoria colombiana.



Palmeiras no quiere despertar suspicacias y jugará con su equipo principal además porque desea ser el mejor entre los 32 clubes de la fase de grupos para evitar en la de octavos un adversario de quilates.



Ante este crucial epílogo, la Conmebol ordenó jugar los dos partidos el miércoles a la misma hora.



El otro grupo de Copa Libertadores , con final esta semana, es el C. En Asunción, el Atlético Tucumán argentino buscará su boleto frente al ya clasificado Libertad y el empate será suficiente para conseguirlo, pues suma 9 enteros frente a los 6 de Peñarol, su perseguidor, que recibirá en Montevideo al eliminado The Strongest.



El conjunto uruguayo debe derrotar a su rival boliviano y esperar que Libertad haga lo mismo con los tucumanos. Solo este resultado le permitirá seguir en el torneo que ha ganado cinco veces, pero que no consigue hace ya casi 31 años.